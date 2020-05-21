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2020-05-21T10:29
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Суд изолирует двух вахтовиков, сбежавших из обсерватора под Челябинском
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РИА Новости

Суд изолирует двух вахтовиков, сбежавших из обсерватора под Челябинском

09:20 21.05.2020 (обновлено: 10:29 21.05.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Челябинский облсуд удовлетворил иск регионального Управления Роспотребнадзора о принудительной обсервации на 14 дней двух местных жителей, вернувшихся из Якутии и сбежавших из обсерватора, сообщила в четверг пресс-служба обслуда.
Как сообщала пресс-служба правительства региона, 18 мая в Челябинск прибыли 27 жителей региона, которые работали на Чаяндинском месторождении в Якутии. Они были направлены на 14-дневную обсервацию в санаторий "Карагайский бор", пояснялось, что у всех отрицательные тесты на COVID-19.
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По данным облсуда, двое мужчин проигнорировали постановление заместителя главного государственного санитарного врача по Челябинской области от 18 мая, обязывающее находиться в режиме изоляции 14 дней, и самовольно покинули обсерватор.
"Верхнеуральский районный суд рассмотрел административные исковые заявления Управления Роспотребнадзора по Челябинской области к жителям Магнитогорска и Агаповского района о принудительной изоляции в условиях обсерватора. Суд удовлетворил иск полном объеме, вынес решение о принудительной изоляции ответчиков в обсерватор, расположенный в санатории "Карагайский Бор", сроком на 14 календарных дней", - говорится в сообщении.
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Суд уточняет, что ответчики в зал судебного заседания не явились, от получения извещения и копии искового заявления отказались, о чем составлен акт. Адвокат, защищавший их интересы по назначению суда, просил в исках отказать, добавляется в сообщении.
Суд пришёл к выводу, что, уклоняясь от изоляции в условиях обсерватора, они нарушили требования статьи 10 Федерального закона РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", поставили под угрозу как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих, поясняется в сообщении.
Решение вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению, добавляет облсуд.
В пресс-службе правительства региона РИА Новости подтвердили, что двух жителей области, которые ранее покинули санаторий "Карагайский бор", в настоящее время вернули в обсерватор.
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