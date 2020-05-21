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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:19
https://ria.ru/20200521/1571765100.html
Песков назвал статистику смертности среди пациентов с COVID в РФ точной
https://cdn23.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:163:3077:1893_1036x0_80_0_0_5b3d39786e70dd2ddb8e3dd3620884de.jpg
РИА Новости

Песков назвал статистику смертности среди пациентов с COVID в РФ точной

09:18 21.05.2020 (обновлено: 11:19 21.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил телеканалу CNBC, что статистика смертности среди пациентов с COVID-19 является правдивой и точной.
"Мы ничего не скрываем", - сказал пресс-секретарь.
"Причина смерти определяется по результатам вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчеты, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводится патологоанатомическое исследование", - указал Песков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 308 705, всего скончались от болезни 2 972, выздоровели 85 392 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗДмитрий ПесковОбщество
Популярные комментарии
А от вас разве правды дождешься? вечно то не знаете то скрываете. Уже давно стали не доверять не кому.
21 мая, 10:07
Юра Титов
1110002
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