Песков назвал статистику смертности среди пациентов с COVID в РФ точной

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил телеканалу CNBC, что статистика смертности среди пациентов с COVID-19 является правдивой и точной.
"Мы ничего не скрываем", - сказал пресс-секретарь.
"Причина смерти определяется по результатам вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчеты, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводится патологоанатомическое исследование", - указал Песков.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
В России общее число выявленных случаев коронавируса составляет 308 705, всего скончались от болезни 2 972, выздоровели 85 392 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.