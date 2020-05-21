Песков назвал статистику смертности среди пациентов с COVID в РФ точной

"Причина смерти определяется по результатам вскрытия. Именно вскрытие помогает нам вести точные подсчеты, и на этой основе происходит диверсификация причин смерти. В этом разница между Россией и многими западными странами, где не проводится патологоанатомическое исследование", - указал Песков.