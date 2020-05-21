Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости, Григорий Дубовицкий. Администрация президента Администрация президента США Дональда Трампа не намерена продлевать действующий с Россией договор СНВ-3 в его нынешнем виде, хотя подобное соглашение необходимо обеим странам и всему миру, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.

В последние месяцы из Москвы и Вашингтона поступали противоречащие друг другу заявления о ходе переговоров по вопросам стратегической стабильности и по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В МИД РФ говорят, что до сих пор не получили сигналы о настрое продлить договор, а в госдепартаменте утверждают, что диалог продолжается.

На этом фоне довольно жестко прозвучали слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли . В недавнем интервью он заявил, что Россия "отчаянно хочет" продлить договор, в то время как Вашингтон не видит, почему это в его интересах. Биллингсли подчеркнул, что США не будут идти на уступки России и настаивают на включении в новый договор новых российских систем вооружения, которые Россия должна "свернуть и выбросить". Кроме того, заявил он, Россия должна убедить Китай присоединиться к соглашениям, от чего в Пекине пока отказываются. Также он сообщил, что в ближайшее время США завершат разработку стратегии в области контроля над вооружениями, на основе которой и будут вести переговоры с РФ.

С учетом последних заявлений вашингтонской администрации РИА Новости попросило экспертов, в том числе бывших высокопоставленных дипломатов и военных, оценить вероятность заключения соглашения между США и Россией и перспективы режима контроля над стратегическими вооружениями в мире.

Основа для новых переговоров

США по своей инициативе в 2002 году вышли из договора с Россией по противоракетной обороне, а в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так что СНВ-3 остался единственным стратегическим договором между двумя странами.

Бывший помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Томас Кантримен считает, что продление СНВ-3 является необходимым шагом для всех дальнейших действий в этой области.

"Любой новый подход США к контролю над вооружениями и ядерной стабильности должен начинаться с продления СНВ-3. Нет никакой реальной возможности успеть до истечения срока действия договора в феврале 2021 года провести переговоры по далеко идущему соглашению между Россией и США или достичь какого-либо трехстороннего соглашения, которое также включало бы Китай. Однако продление срока действия нового СНВ создаст прочную основу для возобновления двусторонних дискуссий в течение следующего года, а также для возможного включения Китая в этот диалог", - уверен Кантримен, который занимал свой пост в 2011-17 годах.

Бывший дипломат также выразил глубокую обеспокоенность "одновременными усилиями" Вашингтона и Москвы по расширению возможностей доставки ядерных боеголовок.

"Обе стороны рассматривают свое оружие как "стабилизирующее", а оружие другой стороны – как "дестабилизирующее". Фактически взаимные шаги обеих стран создают ситуацию еще большей нестабильности, в которой применение ядерного оружия является более "мыслимым" и более вероятным", - сказал Кантримен.

Бывший военный атташе США в РФ в 2012-14 годах бригадный генерал в отставке Питер Звак также выступает за продление договора СНВ-3. Одновременно он выражает обеспокоенность как общим состоянием диалога по стратегической стабильности между странами, так и разработкой новых видов вооружения и "ничем не ограниченными" действиями Китая.

"Как бы там ни было, с СНВ-3 или без него, я твердо верю, что Вашингтон и Москва, особенно в этой токсичной среде недоверия, должны каким-то образом укрепить сильно разрушенные связи между нашими высокопоставленными военными и политиками, деятелями науки и культуры. Продление российско-американского стратегического ядерного договора обеспечило бы работу формального механизма еще на пять лет. Это жизненно важная точка опоры для наших стран, которая бы замедлила надвигающуюся гонку вооружений и обеспечила некоторое подобие структуры для взаимного решения сложных вопросов, включая агрессивно растущую роль Китая, что также несет риски для России, и распространение опасных новых технологий", - полагает эксперт.

По его мнению, в случае окончания режима по контролю над вооружениями мир погрузится в "нестабильную импровизацию в непростительно смертоносной среде".

"Как минимум, между нашими странами должны быть налажены прочные и доверительные каналы (связи) "с широко открытыми глазами", даже если истечет срок действия договора СНВ-3, и предприняты серьезные усилия по приведению Пекина и других быстро вооружающихся держав к какому-то новому соглашению. Вашингтон и Москва должны вместе взять на себя глобальное лидерство в этом важнейшем начинании. Как и во время холодной войны, я считаю, что это все еще возможно, хотя, по общему признанию, это будет очень трудно. Мы обязаны попытаться сделать это ради наших детей", - добавил Звак, который сейчас представляет Кеннановский институт центра Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Китай: третий не лишний

В том, что администрация Трампа не планирует продлевать действующий договор СНВ-3, уверен бригадный генерал в отставке Кевин Райан, который в 2001-2003 годах был военным атташе США в РФ, а ныне работает в Бельферовском центре при Гарвардском университете

Райан напомнил, что после выхода США из договора по ПРО и по мере развития новых технологий ядерного оружия модель контроля над этими видами вооружения времен холодной войны в виде двустороннего американо-российского формата "подвергалась стрессу".

"Ядерные (стратегические) соглашения, которые не включают Китай и не могут охватить новые военные технологии по мере их появления, не обеспечивают ни России, ни США той безопасности, которую они хотят иметь. Настало время начать новый диалог по контролю над вооружениями, и нынешняя администрация, очевидно, считает, что продление старой модели СНВ только оттягивает решение проблемы", - полагает Райан.

"Я не знаю, что будет в новой ядерной стратегии (стратегии по контролю над вооружениями – ред.). Однако господин Биллингсли ясно дал понять, что нынешняя администрация рассматривает Россию и Китай как совокупную ядерную угрозу Соединенным Штатам: две страны, которые будут использовать свои ядерные силы скоординированным образом, чтобы угрожать США и их национальным интересам. Биллингсли также возложил на Россию бремя убеждения своего стратегического партнера Китая сесть за стол переговоров по договору о ядерном оружии. Представляется маловероятным, что нынешняя администрация согласится продлить действующий договор СНВ-3", - добавил эксперт.

СНВ-3 без Трампа?

Директор программ ядерной безопасности Стимсоновского центра в Вашингтоне Николас Рот обращает внимание на то, что заявления спецпредставителя Биллингсли, как и заявления других чиновников администрации Трампа, указывают на то, что при сохранении нынешнего курса в Вашингтоне договор СНВ-3 вряд ли будет продлен. При этом он напоминает, что Китай не хочет присоединяться к договору, учитывая диспаритет в ядерных вооружениях с Россией и США.

"Определенно, попытка включить Китай в какое-то трехстороннее соглашение кажется нереалистичной на данный момент, учитывая как количество времени, которое у администрации Трампа осталось на этом (президентском) сроке, так и заявления, которые мы видели от Биллингсли. Я думаю, что прямо сейчас мы движемся к миру, где режима контроля над вооружениями может и не быть", - сказал Рот.

Он напомнил, что у продления СНВ-3 есть как противники, так и сторонники в Вашингтоне, в том числе среди членов конгресса. Противники обвиняют РФ в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В Москве были не согласны с такими обвинениями, называя их бездоказательными, что не помешало США выйти из соглашения.

Сторонники продления СНВ-3 говорят о том, что договор, по данным госдепартамента, выполняется обеими сторонами. Эксперт отмечает, что это позволяет не только контролировать количество ядерных зарядов, но и добавляет "элемент открытости и предсказуемости" в отношениях Москвы и Вашингтона. И это на фоне незначительного по объему диалога между ними, что "действительно опасно". По мнению Рота, серьезный стратегический диалог нужен сейчас для обсуждения новых видов вооружения – гиперзвуковых ракет или подводных ядерных аппаратов.