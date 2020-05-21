Камбоджа откроет для посещения музеи, закрытые из-за COVID-19

БАНГКОК, 21 мая – РИА Новости. Камбоджа готовится открыть для посещения все музеи страны, закрытые в марте в связи с пандемией COVID-19, говорится в заявлении министерства культуры и изящных искусств страны, опубликованном в четверг.

"Все музеи Камбоджи вновь откроются для посетителей в начале июня после проведения профилактических дезинфекционных процедур", - говорится в документе, который подписала министр культуры и изящных искусств страны Пхыанг Сакона.

Министр также отметила в документе, что для посетителей музеев, как граждан Камбоджи, так и иностранцев, будет действовать целый ряд требований, включая обязательное ношение масок, социальную дистанцию и измерение температуры перед входом на территорию музея. Лицам с повышенной температурой и другими симптомами простудных заболеваний вход в музеи будет закрыт, говорится в документе.

Точная дата открытия музеев будет сообщена публике дополнительно, говорится в заявлении.

Камбоджа получает значительную долю национального дохода от туризма, в том числе – от посещения туристами всемирно известного музейного комплекса Ангкор Ват. Ограничительные меры на фоне пандемии полностью заморозили туристический сектор экономики страны, лишив дохода десятки тысяч граждан Камбоджи, занятых в туризме и обслуживании туристов.

В среду власти Камбоджи отменили запрет на въезд для граждан шести стран, ранее считавшихся в минздраве Камбоджи наиболее опасными с точки зрения распространения коронавируса: США, Германии, Италии, Франции, Испании и Ирана. Запрет был введен в действие в середине марта.

Однако, по мнению местных наблюдателей, отмена запрета не приведет к немедленному восстановлению въездного туризма из перечисленных стран в полном объеме, так как все граждане этих стран, прибывающие в Камбоджу, по действующим правилам обязаны иметь при себе медицинские справки об отсутствии заражения коронавирусом с отрицательными результатами тестов на коронавирус, выполненных не позднее 72 часов до прибытия в страну, и обязательную медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в сумме не менее 50 тыс долларов. Также, все прибывающие должны будут пройти 14-дневный карантин в государственных карантинных центрах.

По данным минздрава Камбоджи, на 21 мая в стране переболели коронавирусной инфекцией 122 человека. Все они выздоровели. Смертей от инфекции в стране не зарегистрировано.