Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:14
https://ria.ru/20200521/1571764964.html
Камбоджа откроет для посещения музеи, закрытые из-за COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155037/04/1550370452_0:221:2730:1757_1036x0_80_0_0_5c128bb12386104c9e21299ccf966404.jpg
РИА Новости

Камбоджа откроет для посещения музеи, закрытые из-за COVID-19

09:13 21.05.2020 (обновлено: 10:14 21.05.2020)
194
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаХрам Анкор Ват, Камбоджа
Храм Анкор Ват, Камбоджа
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Храм Анкор Ват, Камбоджа . Архивное фото
БАНГКОК, 21 мая – РИА Новости. Камбоджа готовится открыть для посещения все музеи страны, закрытые в марте в связи с пандемией COVID-19, говорится в заявлении министерства культуры и изящных искусств страны, опубликованном в четверг.
"Все музеи Камбоджи вновь откроются для посетителей в начале июня после проведения профилактических дезинфекционных процедур", - говорится в документе, который подписала министр культуры и изящных искусств страны Пхыанг Сакона.
Министр также отметила в документе, что для посетителей музеев, как граждан Камбоджи, так и иностранцев, будет действовать целый ряд требований, включая обязательное ношение масок, социальную дистанцию и измерение температуры перед входом на территорию музея. Лицам с повышенной температурой и другими симптомами простудных заболеваний вход в музеи будет закрыт, говорится в документе.
Точная дата открытия музеев будет сообщена публике дополнительно, говорится в заявлении.
Камбоджа получает значительную долю национального дохода от туризма, в том числе – от посещения туристами всемирно известного музейного комплекса Ангкор Ват. Ограничительные меры на фоне пандемии полностью заморозили туристический сектор экономики страны, лишив дохода десятки тысяч граждан Камбоджи, занятых в туризме и обслуживании туристов.
В среду власти Камбоджи отменили запрет на въезд для граждан шести стран, ранее считавшихся в минздраве Камбоджи наиболее опасными с точки зрения распространения коронавируса: США, Германии, Италии, Франции, Испании и Ирана. Запрет был введен в действие в середине марта.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Однако, по мнению местных наблюдателей, отмена запрета не приведет к немедленному восстановлению въездного туризма из перечисленных стран в полном объеме, так как все граждане этих стран, прибывающие в Камбоджу, по действующим правилам обязаны иметь при себе медицинские справки об отсутствии заражения коронавирусом с отрицательными результатами тестов на коронавирус, выполненных не позднее 72 часов до прибытия в страну, и обязательную медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение в сумме не менее 50 тыс долларов. Также, все прибывающие должны будут пройти 14-дневный карантин в государственных карантинных центрах.
По данным минздрава Камбоджи, на 21 мая в стране переболели коронавирусной инфекцией 122 человека. Все они выздоровели. Смертей от инфекции в стране не зарегистрировано.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
210000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКамбоджаСШАИспанияВ мире
Рекомендуем
Арбуз
Агроном объяснила, какие фрукты покупать рано
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков назвал статистику смертности среди пациентов с COVID в РФ точной
Здание Государственной думы РФ
В ГД оценили проект отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров
Столы для соблюдения социальной дистанции в ресторане в Оушен-Сити, штат Мэриленд
В американском кафе придумали столы для соблюдения дистанции
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
В Петербурге перенесли заседание по жалобе на арест историка Соколова
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Сейсмограф
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 5,8
Пассажирский самолет в небе
Россияне в четверг вернутся на родину из Индии и Шри-Ланки
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
Стало известно, когда Греция начнет принимать иностранных туристов
Вид на Дворцовую набережную в Санкт-Петербурге
Омбудсмен Петербурга прокомментировала объявление о передаче ребенка
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
Лента новостейМолния