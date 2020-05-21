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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T09:18
https://ria.ru/20200521/1571764895.html
В России провели более 7,8 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152014_0:6:3026:1708_1036x0_80_0_0_288b7a6b11eb140de78a2014a9842658.jpg
РИА Новости

В России провели более 7,8 миллиона тестов на коронавирус

09:10 21.05.2020 (обновлено: 09:18 21.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 7,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 277 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 7,8 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 277 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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