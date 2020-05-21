Уорена Баффета обманули на сотни миллионов евро с помощью фотошопа

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывшее руководство немецкой компании Wilhelm Schulz, производящей нержавеющую сталь, подозревают в крупном мошенничестве, одной из жертв которого стал легендарный американский инвестор Уоррен Баффет, сообщает Financial Standard.
В статье отмечается, что несколько лет назад владельцы фирмы подделали в фотошопе документы о своем финансовом состоянии. В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc. приобрела Wilhelm Schulz за 800 миллионов евро.
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Однако вскоре в Berffhire Hathaway получили анонимные сообщения о том, что отчетность фирмы была подделана. Сотрудники инвестиционной компании начали сверять цифры и выяснили, что приобрели не процветающий бизнес, а находящийся на грани банкротства.
Арбитражный суд Нью-Йорка постановил, что фирма стоит не больше 157 миллионов евро, и обязал бывших владельцев компенсировать разницу в 643 миллиона.
Немецкая прокуратура предполагает, что это не первый обман инвесторов со стороны Wilhelm Schulz. По данным следствия, в фирме регулярно подделывали заказы и счета, 47 коммерческих сделок были полностью сфабрикованы. Бывшие владельцы отвергают все обвинения.