Американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов Уоррен Баффет

© AP Photo / Nati Harnik Американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов Уоррен Баффет

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывшее руководство немецкой компании Wilhelm Schulz, производящей нержавеющую сталь, подозревают в крупном мошенничестве, одной из жертв которого стал легендарный американский инвестор Бывшее руководство немецкой компании Wilhelm Schulz, производящей нержавеющую сталь, подозревают в крупном мошенничестве, одной из жертв которого стал легендарный американский инвестор Уоррен Баффет , сообщает Financial Standard

В статье отмечается, что несколько лет назад владельцы фирмы подделали в фотошопе документы о своем финансовом состоянии. В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc. приобрела Wilhelm Schulz за 800 миллионов евро.

Однако вскоре в Berffhire Hathaway получили анонимные сообщения о том, что отчетность фирмы была подделана. Сотрудники инвестиционной компании начали сверять цифры и выяснили, что приобрели не процветающий бизнес, а находящийся на грани банкротства.

Арбитражный суд Нью-Йорка постановил, что фирма стоит не больше 157 миллионов евро, и обязал бывших владельцев компенсировать разницу в 643 миллиона.