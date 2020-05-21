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2020-05-21T12:18
https://ria.ru/20200521/1571764808.html
Уорена Баффета обманули на сотни миллионов евро с помощью фотошопа
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РИА Новости

Уорена Баффета обманули на сотни миллионов евро с помощью фотошопа

09:09 21.05.2020 (обновлено: 12:18 21.05.2020)
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© AP Photo / Nati HarnikАмериканский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов Уоррен Баффет
Американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов Уоррен Баффет
© AP Photo / Nati Harnik
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывшее руководство немецкой компании Wilhelm Schulz, производящей нержавеющую сталь, подозревают в крупном мошенничестве, одной из жертв которого стал легендарный американский инвестор Уоррен Баффет, сообщает Financial Standard.
В статье отмечается, что несколько лет назад владельцы фирмы подделали в фотошопе документы о своем финансовом состоянии. В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc. приобрела Wilhelm Schulz за 800 миллионов евро.
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Однако вскоре в Berffhire Hathaway получили анонимные сообщения о том, что отчетность фирмы была подделана. Сотрудники инвестиционной компании начали сверять цифры и выяснили, что приобрели не процветающий бизнес, а находящийся на грани банкротства.
Арбитражный суд Нью-Йорка постановил, что фирма стоит не больше 157 миллионов евро, и обязал бывших владельцев компенсировать разницу в 643 миллиона.
Немецкая прокуратура предполагает, что это не первый обман инвесторов со стороны Wilhelm Schulz. По данным следствия, в фирме регулярно подделывали заказы и счета, 47 коммерческих сделок были полностью сфабрикованы. Бывшие владельцы отвергают все обвинения.
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Уоррен БаффетBerkshire HathawayГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ничего личного - обычный звериный оскал капитализма - и эти люди учат нас жить и экономике! А сколько неверных и получается лживых - данных по статистике и ВВП страны озвучено. Англосаксонские рейтинговые агентства - выставляют запад в нужном свете.
21 мая, 11:21
Казя Базя
1200000
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