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Новое оружие России
2020-05-21T11:11
https://ria.ru/20200521/1571764740.html
Борисов рассказал о подготовке к летным испытаниям ракеты "Сармат"
https://cdn22.img.ria.ru/images/152648/77/1526487756_3:0:3644:2048_1036x0_80_0_0_3c3bf278d859031fbe64c7c70ece5bc6.jpg
РИА Новости

Борисов рассказал о подготовке к летным испытаниям ракеты "Сармат"

09:06 21.05.2020 (обновлено: 11:11 21.05.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Подготовка к летным испытаниям новой российской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" из-за пандемии COVID-19 не прерывалась, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
"Работы ведутся в плановом порядке. На предприятиях, участвующих в создании комплекса, производственные процессы не останавливались. Там приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включая тестирование сотрудников", — пояснил он.
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По словам вице-премьера, испытания пройдут в сроки, определенные генконструктором и Минобороны.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. "Сармат" будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году. В декабре РВСН начали подготовку к перевооружению на "Сарматы" первого полка Ужурского ракетного соединения.
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"Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".
Дальность стрельбы новой ракеты составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более десяти тонн, масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.
Читайте полный текст интервью Юрия Борисова >>
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Новое оружие РоссииКоронавирус в РоссииРоссияСармат (ракета)Юрий Борисов (вице-премьер)Безопасность
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