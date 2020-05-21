Борисов рассказал о подготовке к летным испытаниям ракеты "Сармат"

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Подготовка к летным испытаниям новой российской тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" из-за пандемии COVID-19 не прерывалась, рассказал в интервью РИА Новости вице-премьер Юрий Борисов.
"Работы ведутся в плановом порядке. На предприятиях, участвующих в создании комплекса, производственные процессы не останавливались. Там приняты необходимые санитарно-эпидемиологические меры, включая тестирование сотрудников", — пояснил он.
По словам вице-премьера, испытания пройдут в сроки, определенные генконструктором и Минобороны.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО — "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по этому проекту начались в 2011 году. "Сармат" будет способен атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко, первые серийные ракеты поступят на вооружение в 2021 году. В декабре РВСН начали подготовку к перевооружению на "Сарматы" первого полка Ужурского ракетного соединения.
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"Сармат" разрабатывается Центром имени Макеева и будет выпускаться на "Красмаше".
Дальность стрельбы новой ракеты составляет 18 тысяч километров, стартовая масса — 208,1 тонны, масса полезной нагрузки — более десяти тонн, масса топлива — 178 тонн, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три метра, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.