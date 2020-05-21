Аксенов заявил, что мир после окончания пандемии не будет прежним

"После окончания пандемии мир не будет прежним. Бессмысленность антироссийских санкций и попыток международной блокады Крыма подтверждена помощью Италии, США, Сербии со стороны России, которая спасает жизнь и здоровье десятков тысяч граждан", - говорится в письме Аксенова к главе общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрику Веберу, текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.