Аксенов заявил, что мир после окончания пандемии не будет прежним

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мир после окончания пандемии коронавируса уже не будет прежним, так как бессмысленность антироссийских санкций и международной блокады Крыма подтверждена помощью России многим странам мира.
"После окончания пандемии мир не будет прежним. Бессмысленность антироссийских санкций и попыток международной блокады Крыма подтверждена помощью Италии, США, Сербии со стороны России, которая спасает жизнь и здоровье десятков тысяч граждан", - говорится в письме Аксенова к главе общественной организации "Народная дипломатия-Норвегия" Хендрику Веберу, текст письма имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Вебер записал видеообращение к крымчанам, в котором призвал соблюдать все меры, связанные с недопущением распространения коронавируса.
Аксенов поблагодарил Вебера за слова поддержки в связи с эпидемией и выразил солидарность друзьям Крыма и всему обществу Норвегии, с которыми крымчан связывают узы сотрудничества и взаимопонимания.
"Восстановление подорванной коронавирусом экономики также невозможно в условиях искусственного сохранения конфронтации, продолжения торговых и информационных войн. Крым, обладая высоким потенциалом, готов к развитию взаимовыгодного сотрудничества с норвежскими партнерами в различных отраслях", - подчеркнул Аксенов.
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