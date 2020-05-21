Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

В обращении такое ограничение называют избыточным. Авторы напоминают, что в аэропортах уже измеряют температуру путешественников, а в салонах самолетов установлены системы вентиляции и кондиционирования, позволяющие обновлять воздух на борту раз в несколько минут. Сохранение ограничений по посадочным местам приведет к росту цен на билеты и к сокращению рейсов на местных и региональных авиалиниях, считают авиаперевозчики.