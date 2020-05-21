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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T11:27
https://ria.ru/20200521/1571764481.html
Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах
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РИА Новости

Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

09:07 21.05.2020 (обновлено: 11:27 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСалон самолета
Салон самолета
© РИА Новости / Владимир Песня
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Салон самолета. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о 50-процентном заполнении салонов самолета, пишет газета "Коммерсант".
В обращении такое ограничение называют избыточным. Авторы напоминают, что в аэропортах уже измеряют температуру путешественников, а в салонах самолетов установлены системы вентиляции и кондиционирования, позволяющие обновлять воздух на борту раз в несколько минут. Сохранение ограничений по посадочным местам приведет к росту цен на билеты и к сокращению рейсов на местных и региональных авиалиниях, считают авиаперевозчики.
Роспотребнадзор, как отмечает газета, объясняет подобные меры заботой об экипаже и пассажирах. При этом рекомендации могут изменить в зависимости от эпидемиологической ситуации.
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По мнению главы Минтранса Евгения Дитриха, подобные меры приведут к подорожанию билетов. Источник "Коммерсанта" в правительстве отметил, что транспортный блок выступает против таких мер, однако последнее слово остается за Роспотребнадзором.
"Многое будет зависеть от того, какую юридическую форму примут рекомендации. Так, если они примут форму решения главного санитарного врача, то будут обязательны к исполнению всеми участниками рынка", — отметил источник.
Другой источник газеты рассказал, что компании пойдут на сокращение заполняемости мест в салоне только при субсидировании недополученных доходов от пустых мест.
Президент "Ютэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков выразил мнение, что социальную дистанцию можно оставить на рейсах в Москву, но не на межрегиональных. На этих направлениях используют воздушные судна с небольшим числом посадочных мест.
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Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в условиях пандемии коронавируса число пассажиров на борту не должно превышать 50 процентов от общего количества мест. Члены экипажа во время полета должны носить маски и перчатки, а также регулярно обрабатывать руки антисептиками. Глава ведомства Анна Попова также заявляла, что нужно продумать схему организации питания на борту.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвгений ДитрихАнна ПоповаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЮТэйрМоскваОбщество
Популярные комментарии
Кто не хочет, пусть не занимается перевозкой. Доходы свои сократите на время, и не будет проблем. Повысите цены, останетесь без пассажиров.
21 мая, 09:17
Арсений Новиков
55250118
Государство должно субсидировать пустые места, раз придумали такое.
21 мая, 09:31
ПСПётр Старовой
26630126
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