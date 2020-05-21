Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о 50-процентном заполнении салонов самолета, пишет газета "Коммерсант".
В обращении такое ограничение называют избыточным. Авторы напоминают, что в аэропортах уже измеряют температуру путешественников, а в салонах самолетов установлены системы вентиляции и кондиционирования, позволяющие обновлять воздух на борту раз в несколько минут. Сохранение ограничений по посадочным местам приведет к росту цен на билеты и к сокращению рейсов на местных и региональных авиалиниях, считают авиаперевозчики.
Роспотребнадзор, как отмечает газета, объясняет подобные меры заботой об экипаже и пассажирах. При этом рекомендации могут изменить в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По мнению главы Минтранса Евгения Дитриха, подобные меры приведут к подорожанию билетов. Источник "Коммерсанта" в правительстве отметил, что транспортный блок выступает против таких мер, однако последнее слово остается за Роспотребнадзором.
"Многое будет зависеть от того, какую юридическую форму примут рекомендации. Так, если они примут форму решения главного санитарного врача, то будут обязательны к исполнению всеми участниками рынка", — отметил источник.
Другой источник газеты рассказал, что компании пойдут на сокращение заполняемости мест в салоне только при субсидировании недополученных доходов от пустых мест.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в условиях пандемии коронавируса число пассажиров на борту не должно превышать 50 процентов от общего количества мест. Члены экипажа во время полета должны носить маски и перчатки, а также регулярно обрабатывать руки антисептиками. Глава ведомства Анна Попова также заявляла, что нужно продумать схему организации питания на борту.
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