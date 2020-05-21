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2020-05-21T12:09
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США заявили о стратегической конкуренции с Китаем
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РИА Новости

США заявили о стратегической конкуренции с Китаем

08:59 21.05.2020 (обновлено: 12:09 21.05.2020)
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США признают долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем, но и открыты для конструктивного взаимодействия при совпадении интересов, говорится в докладе "Стратегический подход США к Китайской Народной Республике".
В этом документе, представленном администрацией президента конгрессменам, изложен общегосударственный подход США к Китаю в рамках Стратегии национальной безопасности.
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Как следует из доклада, американский подход к взаимодействию с Китаем предполагает достижение двух целей. Во-первых, это повышение уровня устойчивости американских институтов, альянсов и партнерств для противодействия вызовам со стороны Пекина, во-вторых — принуждение Китая к прекращению действий, которые наносят ущерб жизненно важным интересам США.
При этом в докладе подчеркивается, что "конкуренция не должна приводить к конфронтации или конфликту" и что США "приветствуют сотрудничество" с Китаем и "рассчитывают на честную конкуренцию".
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"Соединенные Штаты признают долгосрочную стратегическую конкуренцию между двумя нашими системами. <…> Правительство Соединенных Штатов будет продолжать защищать американские интересы и расширять американское влияние. В то же время мы по-прежнему открыты к конструктивному, ориентированному на результат взаимодействию и сотрудничеству со стороны Китая там, где наши интересы совпадают", — утверждается в документе.
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КитайСШАВ мире
Популярные комментарии
США и честность - понятия не совместимые!
21 мая, 09:01
Семен Семеныч
2620002
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