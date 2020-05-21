США заявили о стратегической конкуренции с Китаем

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. США признают долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем , но и открыты для конструктивного взаимодействия при совпадении интересов, говорится в докладе "Стратегический подход США к Китайской Народной Республике".

В этом документе, представленном администрацией президента конгрессменам, изложен общегосударственный подход США к Китаю в рамках Стратегии национальной безопасности.

Как следует из доклада, американский подход к взаимодействию с Китаем предполагает достижение двух целей. Во-первых, это повышение уровня устойчивости американских институтов, альянсов и партнерств для противодействия вызовам со стороны Пекина, во-вторых — принуждение Китая к прекращению действий, которые наносят ущерб жизненно важным интересам США.

При этом в докладе подчеркивается, что "конкуренция не должна приводить к конфронтации или конфликту" и что США "приветствуют сотрудничество" с Китаем и "рассчитывают на честную конкуренцию".