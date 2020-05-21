В Москве нашли древние курганы, которые могли принадлежать вятичам

"Специалисты предполагают, что эти погребальные земляные сооружения принадлежали вятичам, одному из племен восточных славян, и их потомкам. Всего были найдены четыре кургана. Они представляют собой холмы высотой примерно 1,5 метра, а в диаметре достигают 10–15 метров", - говорится в сообщении.