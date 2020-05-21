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2020-05-21T08:58
https://ria.ru/20200521/1571764396.html
В Москве нашли древние курганы, которые могли принадлежать вятичам
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РИА Новости

В Москве нашли древние курганы, которые могли принадлежать вятичам

08:58 21.05.2020
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© Фото : официальный сайт Мэра МосквыКурганы середины XII — начала XIII, которые могли принадлежать вятичам
Курганы середины XII — начала XIII, которые могли принадлежать вятичам
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Курганы середины XII — начала XIII, которые могли принадлежать вятичам
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Московские археологи на территории ТиНАО, недалеко от границы с Калужской областью, обнаружили четыре кургана середины XII - начала XIII века, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Специалисты предполагают, что эти погребальные земляные сооружения принадлежали вятичам, одному из племен восточных славян, и их потомкам. Всего были найдены четыре кургана. Они представляют собой холмы высотой примерно 1,5 метра, а в диаметре достигают 10–15 метров", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в таких курганах могли быть как одиночные, так и родовые могилы.
"Специалисты считают, что рядом с этими погребальными сооружениями находилось поселение. Его точное местоположение археологам еще предстоит определить. Курганы, обнаруженные в столице на территории ТиНАО, раскапывать не будут. Сейчас специалисты производят детальные обмеры погребальных насыпей, фиксируют их местоположение", - приводятся на сайте слова главы Департамента культурного наследия Алексея Емельянова.
Подчеркивается, что после завершения исследований специальная комиссия рассмотрит вопрос о присвоении курганам охранного статуса. Чтобы не допустить разграбления, информация об их местонахождении будет закрытой.
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ТиНАООткрытия - РИА НаукаМоскваКалужская областьНаука
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