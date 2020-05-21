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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T08:58
https://ria.ru/20200521/1571764357.html
На Украине за сутки выявили 476 новых случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571036204_0:123:3072:1851_1036x0_80_0_0_f7af6f2647ae5c08be6be6475b76dd9b.jpg
РИА Новости

На Украине за сутки выявили 476 новых случаев коронавируса

08:58 21.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи. Архивное фото
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 476, до 19 706, еще 15 человек скончались, всего жертв 579, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников… Зафиксировали 15 летальных случаев, при этом выздоровели 272 человека. В общем за все время пандемии заболели 19 706 человек… При этом в общем выздоровели 6227 человек, летальных случаев 579", - сказал Степанов на брифинге в четверг.
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При этом самое большое число подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Ровенской области – 70, Киевской – 55, Черновицкой – 46 и в Киеве - 65.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановВОЗКиевУкраинаВ мире
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