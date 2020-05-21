На Украине за сутки выявили 476 новых случаев коронавируса

КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Число случаев коронавируса на Украине за сутки выросло на 476, до 19 706, еще 15 человек скончались, всего жертв 579, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников… Зафиксировали 15 летальных случаев, при этом выздоровели 272 человека. В общем за все время пандемии заболели 19 706 человек… При этом в общем выздоровели 6227 человек, летальных случаев 579", - сказал Степанов на брифинге в четверг.
При этом самое большое число подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Ровенской области – 70, Киевской – 55, Черновицкой – 46 и в Киеве - 65.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли почти 319 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф