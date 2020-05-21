На Украине за сутки выявили 476 новых случаев коронавируса

"За минувшие сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников… Зафиксировали 15 летальных случаев, при этом выздоровели 272 человека. В общем за все время пандемии заболели 19 706 человек… При этом в общем выздоровели 6227 человек, летальных случаев 579", - сказал Степанов на брифинге в четверг.