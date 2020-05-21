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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T10:29
https://ria.ru/20200521/1571764330.html
Коронавирусом заразились более пяти миллионов человек в мире
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528001_0:223:2138:1426_1036x0_80_0_0_438e3bb4d393c8d071119467f31231c9.jpg
РИА Новости

Коронавирусом заразились более пяти миллионов человек в мире

08:57 21.05.2020 (обновлено: 10:29 21.05.2020)
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© REUTERS / Eduardo MunozФельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило пять миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Согласно статистике вуза, инфекции оказались подвержены 188 стран. Всего от COVID-19 скончались более 328 тысяч человек, выздоровели почти 1,9 миллиона пациентов.
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В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительно, источником инфекции стал местный оптовый рынок, где, по информации СМИ, незаконно торговали дикими животными. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин.
Специалисты установили, что возбудителем болезни COVID-19 стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов. Вскоре вирус распространился на другие страны, а в марте ВОЗ признала вспышку инфекции пандемией.
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В последние месяцы на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, с прошлой недели на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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