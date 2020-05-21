Коронавирусом заразились более пяти миллионов человек в мире

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило пять миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Согласно статистике вуза, инфекции оказались подвержены 188 стран. Всего от COVID-19 скончались более 328 тысяч человек, выздоровели почти 1,9 миллиона пациентов.
В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительно, источником инфекции стал местный оптовый рынок, где, по информации СМИ, незаконно торговали дикими животными. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин.
Специалисты установили, что возбудителем болезни COVID-19 стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов. Вскоре вирус распространился на другие страны, а в марте ВОЗ признала вспышку инфекции пандемией.
В последние месяцы на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, с прошлой недели на второй строчке находится Россия. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Бразилия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Германия, Турция, Иран и Индия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.