Коронавирусом заразились более пяти миллионов человек в мире

Согласно статистике вуза, инфекции оказались подвержены 188 стран. Всего от COVID-19 скончались более 328 тысяч человек, выздоровели почти 1,9 миллиона пациентов.

Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине

Все по новой. Почему миллионы китайцев опять на карантине

Специалисты установили, что возбудителем болезни COVID-19 стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов. Вскоре вирус распространился на другие страны, а в марте ВОЗ признала вспышку инфекции пандемией.