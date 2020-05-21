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Сеул ужесточил наказание за просмотр и хранение детской порнографии
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РИА Новости

Сеул ужесточил наказание за просмотр и хранение детской порнографии

08:54 21.05.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manЗаседание парламента Южной Кореи
Заседание парламента Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
Заседание парламента Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Южная Корея ужесточила наказание за просмотр и хранение детской порнографии, теперь нарушителям может грозить от года тюремного заключения, тогда как раньше наказание было административным, передает агентство Рёнхап со ссылкой на парламент страны.
Парламент Южной Кореи в среду принял поправки к закону "О защите детей и молодежи от сексуальных преступлений", направленному на пресечение сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Ранее наказывались только производство и коммерческая продажа материалов о жестоком обращении с детьми.
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Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи заявило, что в соответствии с пересмотренным законом людям, которые покупают, хранят или смотрят непристойные фотографии или видео детей, грозит по меньшей мере один год тюремного заключения. Ранее наказанием был штраф в 20 миллионов вон (около 16 тысяч долларов). Кроме того, поправки к закону запрещают осужденным по его статьям получать работу в любом виде детских или молодежных центров в стране.
По закону те, кто производит детскую порнографию, получают срок не менее пяти лет, нанимающий несовершеннолетнего для съемки – от года до 10 лет. Дистрибьюторам или тем, кто рекламирует детскую порнографию с целью получения прибыли, грозит срок до 7 лет. Некоммерческое распространение или реклама таких материалов также подразумевают тюремное заключение до трех лет или штраф в 20 миллионов вон.
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Помимо этого, парламент принял так называемый законопроект "О предотвращении (инцидентов, подобных - ред.) Nth Room", который предполагает пересмотр закона "О телекоммуникационном бизнесе" и законодательства о коммуникационных сетях. Онлайн-платформы, не препятствующие распространению у себя цифрового контента, связанного с сексуальными преступлениями, теперь будут подвергаться уголовному преследованию.
Поправки входят в меры, принятые для повышения безопасности детей и молодежи на фоне громкого дела о чатах в Telegram под названиями Nth Room ("Комната №*", номера варьировались - ред.), которые распространяли порнографию. Организаторы группы принудили к участию в создании материалов несколько десятков женщин, а также более десяти несовершеннолетних. Несмотря на привязку поправок к этому преступлению, сам Telegram и другие иностранные мессенджеры не попадают под действие закона.
В конце апреля парламент Южной Кореи уже принял несколько законов, которые должны уберечь несовершеннолетних от преступлений на сексуальной почве, в частности, был повышен воздаст согласия с 13 до 16 лет.
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