Сеул ужесточил наказание за просмотр и хранение детской порнографии

СЕУЛ, 21 мая – РИА Новости. Южная Корея ужесточила наказание за просмотр и хранение детской порнографии, теперь нарушителям может грозить от года тюремного заключения, тогда как раньше наказание было административным, передает агентство Рёнхап со ссылкой на парламент страны.

Парламент Южной Кореи в среду принял поправки к закону "О защите детей и молодежи от сексуальных преступлений", направленному на пресечение сексуальных преступлений против несовершеннолетних. Ранее наказывались только производство и коммерческая продажа материалов о жестоком обращении с детьми.

Министерство по вопросам гендерного равенства и семьи заявило, что в соответствии с пересмотренным законом людям, которые покупают, хранят или смотрят непристойные фотографии или видео детей, грозит по меньшей мере один год тюремного заключения. Ранее наказанием был штраф в 20 миллионов вон (около 16 тысяч долларов). Кроме того, поправки к закону запрещают осужденным по его статьям получать работу в любом виде детских или молодежных центров в стране.

По закону те, кто производит детскую порнографию, получают срок не менее пяти лет, нанимающий несовершеннолетнего для съемки – от года до 10 лет. Дистрибьюторам или тем, кто рекламирует детскую порнографию с целью получения прибыли, грозит срок до 7 лет. Некоммерческое распространение или реклама таких материалов также подразумевают тюремное заключение до трех лет или штраф в 20 миллионов вон.

Помимо этого, парламент принял так называемый законопроект "О предотвращении (инцидентов, подобных - ред.) Nth Room", который предполагает пересмотр закона "О телекоммуникационном бизнесе" и законодательства о коммуникационных сетях. Онлайн-платформы, не препятствующие распространению у себя цифрового контента, связанного с сексуальными преступлениями, теперь будут подвергаться уголовному преследованию.

Поправки входят в меры, принятые для повышения безопасности детей и молодежи на фоне громкого дела о чатах в Telegram под названиями Nth Room ("Комната №*", номера варьировались - ред.), которые распространяли порнографию. Организаторы группы принудили к участию в создании материалов несколько десятков женщин, а также более десяти несовершеннолетних. Несмотря на привязку поправок к этому преступлению, сам Telegram и другие иностранные мессенджеры не попадают под действие закона.