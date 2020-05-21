Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T09:03
https://ria.ru/20200521/1571764067.html
В Самаре потушили пожар на складе с пластмассой
https://cdn24.img.ria.ru/images/156227/73/1562277319_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_536a18cb73b8ddbd23e7d8909c535baf.jpg
РИА Новости

В Самаре потушили пожар на складе с пластмассой

08:46 21.05.2020 (обновлено: 09:03 21.05.2020)
311
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Открытое горение на складе с пластмассой в поселке Винтай в Самаре ликвидировано на площади 1,3 тысячи квадратных метров, во время тушения обрушилась кровля на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в поселке Винтай в Самаре загорелся одноэтажный склад на площади 600 "квадратов", была угроза распространения пожара на соседнее производственное здание. Позже пожар был локализован.
"В результате пожара погибших и пострадавших нет, произошло обрушение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров. Площадь пожара составила 1300 квадратных метров. В 7.48 (6.48 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.
Пожар в здании в центре Екатеринбурга
Вчера, 10:23
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в старинном здании
100000
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Прохожие в центре Москвы
Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19, заявили в ВОЗ
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
Лента новостейМолния