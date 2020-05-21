В Самаре потушили пожар на складе с пластмассой

САМАРА, 21 мая - РИА Новости. Открытое горение на складе с пластмассой в поселке Винтай в Самаре ликвидировано на площади 1,3 тысячи квадратных метров, во время тушения обрушилась кровля на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.
Ранее сообщалось, что в поселке Винтай в Самаре загорелся одноэтажный склад на площади 600 "квадратов", была угроза распространения пожара на соседнее производственное здание. Позже пожар был локализован.
"В результате пожара погибших и пострадавших нет, произошло обрушение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров. Площадь пожара составила 1300 квадратных метров. В 7.48 (6.48 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
По предварительным данным МЧС, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки.