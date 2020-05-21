В Якутии почти тысяча человек заболели COVID-19

По словам руководителя республики, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, количество выздоровевших второй день подряд превышает число заболевших.

Глава республики отметил, что лаборатории за минувшие сутки вышли на рекордное число анализов - свыше 4 тысяч проб.

Вместе с тем, Якутии рано расслабляться, подчеркнул глава региона. "Вчера своим указом я ввел режим карантина в селе Хонгор-Бие Намского района, где уже больше десяти инфицированных людей. Несколько человек старшего возраста вывезены на лечение в Намцы и город Якутск", - добавил Николаев.