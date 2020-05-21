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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T08:43
https://ria.ru/20200521/1571764016.html
В Якутии почти тысяча человек заболели COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571078991_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_33d503e14b6431c5db65982ff85c76bf.jpg
РИА Новости

В Якутии почти тысяча человек заболели COVID-19

08:43 21.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач в палате для больных коронавирусной инфекцией
Врач в палате для больных коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач в палате для больных коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ЯКУТСК, 21 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Якутии приблизилось к 1 тысяче, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам руководителя республики, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, количество выздоровевших второй день подряд превышает число заболевших.
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"Общее число инфицированных достигло 997. За последние сутки 37 новых случаев, из них 30 - по городу Якутску. Хочу заметить, что в целом у нас идет определенный спад. С 17 мая мы фиксируем прирост заболевших не более 5%. Вчера впервые так называемый коэффициент распространения инфекции упал ниже 1, это обнадеживающий фактор. И второй день подряд число выписанных людей из больниц превысило число заболевших. Это тоже очень важно. Вчера у нас выписаны 43 человека, уже полностью выздоровевших", - поделился Николаев.
Глава республики отметил, что лаборатории за минувшие сутки вышли на рекордное число анализов - свыше 4 тысяч проб.
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Вместе с тем, Якутии рано расслабляться, подчеркнул глава региона. "Вчера своим указом я ввел режим карантина в селе Хонгор-Бие Намского района, где уже больше десяти инфицированных людей. Несколько человек старшего возраста вывезены на лечение в Намцы и город Якутск", - добавил Николаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутск
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