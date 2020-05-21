В Якутии почти тысяча человек заболели COVID-19

ЯКУТСК, 21 мая – РИА Новости. Число зарегистрированных случаев коронавируса в Якутии приблизилось к 1 тысяче, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам руководителя республики, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, количество выздоровевших второй день подряд превышает число заболевших.
"Общее число инфицированных достигло 997. За последние сутки 37 новых случаев, из них 30 - по городу Якутску. Хочу заметить, что в целом у нас идет определенный спад. С 17 мая мы фиксируем прирост заболевших не более 5%. Вчера впервые так называемый коэффициент распространения инфекции упал ниже 1, это обнадеживающий фактор. И второй день подряд число выписанных людей из больниц превысило число заболевших. Это тоже очень важно. Вчера у нас выписаны 43 человека, уже полностью выздоровевших", - поделился Николаев.
Глава республики отметил, что лаборатории за минувшие сутки вышли на рекордное число анализов - свыше 4 тысяч проб.
Вместе с тем, Якутии рано расслабляться, подчеркнул глава региона. "Вчера своим указом я ввел режим карантина в селе Хонгор-Бие Намского района, где уже больше десяти инфицированных людей. Несколько человек старшего возраста вывезены на лечение в Намцы и город Якутск", - добавил Николаев.
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