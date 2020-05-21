В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19

"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 21 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Скончались два человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет", - говорится в сообщении.