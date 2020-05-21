В Новосибирской области умерли два пациента с COVID-19

НОВОСИБИРСК, 21 мая - РИА Новости. Семьдесят шесть новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки выявили в Новосибирской области, два человека скончались, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 21 мая, в Новосибирской области за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек. Выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов 43 пациента. Скончались два человека. Мужчина 60 лет и женщина 59 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе зарегистрирован 1881 случай заражения коронавирусом, в том числе 122 ребенка. При этом 773 человека выздоровели, скончались 25 пациентов.
"В отделениях реанимации сегодня находится 71 человек. На ИВЛ – 18 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализировано 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1466. Остальные находятся в ЦРБ шести районов Новосибирской области.
Всего в Новосибирской области проведено 85 268 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 2604 человека, почти 15 тысяч сняты с наблюдения.
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