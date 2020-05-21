Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T08:29
https://ria.ru/20200521/1571763675.html
Россия передала Камбодже партию медпрепаратов для борьбы с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570963572_160:0:2485:1308_1036x0_80_0_0_85cd2db855f6c5eea9c43343babc6baa.jpg
РИА Новости

Россия передала Камбодже партию медпрепаратов для борьбы с COVID-19

08:29 21.05.2020
153
© Посольство РФ в Королевстве КамбоджаЗдание посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа
© Посольство РФ в Королевстве Камбоджа
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия передала Камбодже партию медицинских препаратов в качестве гуманитарной помощи для борьбы с COVID-19, сообщило российское посольство в Пномпене.
Как сообщила российская дипмиссия на своей странице в Facebook, посол России в Камбодже Дмитрий Цветков встретился с министром здравоохранения королевства Мам Бун Хенгом.
Медик у машины скорой помощи
16 мая, 10:10Распространение нового коронавируса
В Камбодже выздоровели все пациенты с COVID-19
"В ходе мероприятия камбоджийской стороне была передана партия из более чем 1 тыс упаковок медицинского препарата "Циклоферон", производимого российской научно-технической фармацевтической фирмой "Полисан". Указанная компания направила лекарственные средства в рамках гуманитарной акции по оказанию помощи Королевству в противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что состоялось обсуждение результатов шести лет развития двустороннего взаимодействия в профильной области, реализуемых противоэпидемиологических мер по борьбе с пандемией, а также перспектив дальнейшего сотрудничества двух стран, в частности, в области модернизации местных объектов здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
410003
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКамбоджаПномпеньВ мире
Рекомендуем
Логотип общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
Медицинская сестра в больничной палате
В России за сутки 7289 человек выздоровели от COVID-19
Врачи в инфекционном стационаре для лечения больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в южном Ливане
В Ливане число случаев коронавируса превысило тысячу
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Захарова рассказала о поставках США аппаратов ИВЛ для России
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Россия поставила ЮАР тесты для диагностики коронавируса
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
На сайте Президентской библиотеки заработает ресурс о Второй мировой
Вид из окна российского самолета во время полета
Более ста россиян вылетели вывозным рейсом из Индии
Президент РФ Владимир Путин
Путин наградил британских моряков, участвовавших в Северных конвоях
Здание Государственной Думы РФ
В ГД предложили создать госпрограмму по лечению инфекционных заболеваний
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая осудили заявления Помпео о степени автономии Гонконга
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 560 пациентов
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
Экран ноутбука
Москвичей предупредили о мошенниках, копирующих сайты госорганов
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в условиях пандемии
Путин поблагодарил школьников и педагогов за взаимопомощь
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Турции обсудили борьбу с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
Лента новостейМолния