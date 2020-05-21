Россия передала Камбодже партию медпрепаратов для борьбы с COVID-19

"В ходе мероприятия камбоджийской стороне была передана партия из более чем 1 тыс упаковок медицинского препарата "Циклоферон", производимого российской научно-технической фармацевтической фирмой "Полисан". Указанная компания направила лекарственные средства в рамках гуманитарной акции по оказанию помощи Королевству в противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что состоялось обсуждение результатов шести лет развития двустороннего взаимодействия в профильной области, реализуемых противоэпидемиологических мер по борьбе с пандемией, а также перспектив дальнейшего сотрудничества двух стран, в частности, в области модернизации местных объектов здравоохранения.