Россия передала Камбодже партию медпрепаратов для борьбы с COVID-19

Как сообщила российская дипмиссия на своей странице в Facebook, посол России в Камбодже Дмитрий Цветков встретился с министром здравоохранения королевства Мам Бун Хенгом.
"В ходе мероприятия камбоджийской стороне была передана партия из более чем 1 тыс упаковок медицинского препарата "Циклоферон", производимого российской научно-технической фармацевтической фирмой "Полисан". Указанная компания направила лекарственные средства в рамках гуманитарной акции по оказанию помощи Королевству в противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что состоялось обсуждение результатов шести лет развития двустороннего взаимодействия в профильной области, реализуемых противоэпидемиологических мер по борьбе с пандемией, а также перспектив дальнейшего сотрудничества двух стран, в частности, в области модернизации местных объектов здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 4,8 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф