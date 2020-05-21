Глава района Адыгеи ушел в отставку

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Альберт Османов, глава Красногвардейского района Альберт Османов, глава Красногвардейского района Адыгеи , где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, досрочно сложил полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.

Османов подал в отставку по собственному желанию. Совет народных депутатов Красногвардейского района рассмотрел заявление на внеочередной сессии и досрочно прекратил полномочия главы муниципального образования.

В заседании участвовал руководитель администрации главы и правительства Адыгеи Владимир Свеженец. Он поблагодарил Османова за работу, а также указал на недочеты и задачи района.

Кроме того, на заседании обсудили вспышку заболеваемости из-за массового скопления людей на похоронах.

"Было отмечено, что стабилизация ситуации с возникшим очагом и последующим всплеском коронавирусной инфекции в районе также является общей задачей всех ответственных структур муниципалитета и ответственность за результат возлагается на каждого члена управленческой команды", — говорится в сообщении.

Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначили первого заместителя главы Красногвардейского района Темура Губжокова.

Османов возглавлял Красногвардейский район с марта 2017 года. До этого он был министром труда и социального развития Адыгеи.

По последним данным, число случаев коронавируса в Адыгее достигло 561, умерли восемь человек, выздоровели 274. Власти республики пообещали усилить санитарный контроль в Красногвардейском районе.