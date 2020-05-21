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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T13:28
https://ria.ru/20200521/1571763639.html
Глава района Адыгеи ушел в отставку
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748958_0:0:3107:1748_1036x0_80_0_0_47bacf00d65d25b8ec56f4e471ff6c55.jpg
РИА Новости

Глава района Адыгеи ушел в отставку

08:29 21.05.2020 (обновлено: 13:28 21.05.2020)
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© Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Альберт Османов, глава Красногвардейского района Адыгеи, где жители массово заразились коронавирусом на похоронах, досрочно сложил полномочия, сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти республики.
Османов подал в отставку по собственному желанию. Совет народных депутатов Красногвардейского района рассмотрел заявление на внеочередной сессии и досрочно прекратил полномочия главы муниципального образования.
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В заседании участвовал руководитель администрации главы и правительства Адыгеи Владимир Свеженец. Он поблагодарил Османова за работу, а также указал на недочеты и задачи района.
Кроме того, на заседании обсудили вспышку заболеваемости из-за массового скопления людей на похоронах.
"Было отмечено, что стабилизация ситуации с возникшим очагом и последующим всплеском коронавирусной инфекции в районе также является общей задачей всех ответственных структур муниципалитета и ответственность за результат возлагается на каждого члена управленческой команды", — говорится в сообщении.
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Исполняющим обязанности руководителя муниципалитета назначили первого заместителя главы Красногвардейского района Темура Губжокова.
Османов возглавлял Красногвардейский район с марта 2017 года. До этого он был министром труда и социального развития Адыгеи.
По последним данным, число случаев коронавируса в Адыгее достигло 561, умерли восемь человек, выздоровели 274. Власти республики пообещали усилить санитарный контроль в Красногвардейском районе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Адыгея
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