Цена на нефть марки Brent выросла до 36,41 доллара за баррель

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг растут на снижении опасений за переизбыток сырья, свидетельствуют данные торгов.

Аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечают, что признаки того, что давление на хранилища нефти снижается являются позитивными для цен, при этом последние данные показывают, что "падение запасов обусловлено скорее факторами предложения, чем ростом спроса на продукцию".