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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-21T08:42
https://ria.ru/20200521/1571763464.html
Цена на нефть марки Brent выросла до 36,41 доллара за баррель
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571360678_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_b547b7d950f8bd63591a044e5e70a4f3.jpg
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent выросла до 36,41 доллара за баррель

08:42 21.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг растут на снижении опасений за переизбыток сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.00 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,85% - до 36,41 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,91%, до 34,12 доллара за баррель.
Добыча нефти в Техасе, США
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Цены на нефть в четверг продолжают уверенный рост после того, как данные минэнерго США показали, что запасы нефти в стране упали, ослабив беспокойство рынка по поводу переизбытка предложения.
Запасы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 5 миллионов баррелей вопреки прогнозам аналитиков, которые ожидали роста показателя на 1,2 миллиона баррелей.
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Аналитики Capital Economics, чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечают, что признаки того, что давление на хранилища нефти снижается являются позитивными для цен, при этом последние данные показывают, что "падение запасов обусловлено скорее факторами предложения, чем ростом спроса на продукцию".
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинэнерго СШАBrentСШАНефтьЭкономика
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