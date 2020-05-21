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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T12:08
https://ria.ru/20200521/1571763374.html
Россияне назвали главные минусы самоизоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571097191_0:68:1907:1141_1036x0_80_0_0_baab8e4f1ed37b32a1308b44bc07b793.jpg
РИА Новости

Россияне назвали главные минусы самоизоляции

08:30 21.05.2020 (обновлено: 12:08 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве
Девушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске в квартире жилого дома в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство россиян отмечает, что за месяц самоизоляции одной из главных сложностей для них стала нехватка живого общения, следует из результатов исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества, проведенного совместно с компанией Online Market Intelligence.
В исследовании участвовало 1047 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.
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Одной из основных сложностей стала нехватка живого общения: на нее указали 56% респондентов, 30% из которых стараются восполнять ее с помощью современных электронных способов связи, а еще 26% считают, что никакое онлайн-общение не заменит личного взаимодействия. При этом больше всего живого общения не хватает женщинам (60%) и молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет (67%), тогда как мужчины говорят об этом несколько реже (52%).
Роскачество также указывает, что большинство российских семей в условиях самоизоляции живут достаточно дружно: у 44% респондентов не возникало никаких сложностей в отношениях, еще 23% отметили, что иногда было сложно, но их семьям удалось адаптироваться к новым условиям.
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Основными источниками информации о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, участники исследования назвали новостные интернет-ресурсы (78%), а также телевидение и социальные сети (60% и 59% соответственно). Новости из социальных сетей чаще других узнают молодые люди в возрасте 18-24 лет (76%) и 25-34 лет (66%), тогда как люди в возрасте 45 лет и старше используют для этого телевидение (45-54 лет – 72% и более 55 лет - 79%), следует из результатов исследования.
"Большинство респондентов (74%) считают, что СМИ перенасыщены новостями, связанными с пандемией. При этом каждый четвертый опрошенный (23%) считает, что информация подается в достаточном количестве", - сообщает Роскачество, уточняя, что эти доли не различается в зависимости от возраста, пола, регионов страны или размера города проживания.
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Всего же 69% опрошенных указали, что из-за введенных ограничительных мер качество их жизни за последний месяц ухудшилось. "Труднее всего переживать такие изменения москвичам – негативные тенденции отметили 77% опрошенных. Наименее затронуты современными реалиями оказались молодые мужчины в возрасте 18-24 лет – примерно половина респондентов этого возраста (53%) отметила ухудшение качества жизни", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоскачествоЗдоровье - Общество
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