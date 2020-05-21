Россияне назвали главные минусы самоизоляции

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Большинство россиян отмечает, что за месяц самоизоляции одной из главных сложностей для них стала нехватка живого общения, следует из результатов исследования Центра изучения потребительского поведения Большинство россиян отмечает, что за месяц самоизоляции одной из главных сложностей для них стала нехватка живого общения, следует из результатов исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества , проведенного совместно с компанией Online Market Intelligence.

В исследовании участвовало 1047 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек.

Одной из основных сложностей стала нехватка живого общения: на нее указали 56% респондентов, 30% из которых стараются восполнять ее с помощью современных электронных способов связи, а еще 26% считают, что никакое онлайн-общение не заменит личного взаимодействия. При этом больше всего живого общения не хватает женщинам (60%) и молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет (67%), тогда как мужчины говорят об этом несколько реже (52%).

Роскачество также указывает, что большинство российских семей в условиях самоизоляции живут достаточно дружно: у 44% респондентов не возникало никаких сложностей в отношениях, еще 23% отметили, что иногда было сложно, но их семьям удалось адаптироваться к новым условиям.

Основными источниками информации о ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, участники исследования назвали новостные интернет-ресурсы (78%), а также телевидение и социальные сети (60% и 59% соответственно). Новости из социальных сетей чаще других узнают молодые люди в возрасте 18-24 лет (76%) и 25-34 лет (66%), тогда как люди в возрасте 45 лет и старше используют для этого телевидение (45-54 лет – 72% и более 55 лет - 79%), следует из результатов исследования.

"Большинство респондентов (74%) считают, что СМИ перенасыщены новостями, связанными с пандемией. При этом каждый четвертый опрошенный (23%) считает, что информация подается в достаточном количестве", - сообщает Роскачество, уточняя, что эти доли не различается в зависимости от возраста, пола, регионов страны или размера города проживания.

Всего же 69% опрошенных указали, что из-за введенных ограничительных мер качество их жизни за последний месяц ухудшилось. "Труднее всего переживать такие изменения москвичам – негативные тенденции отметили 77% опрошенных. Наименее затронуты современными реалиями оказались молодые мужчины в возрасте 18-24 лет – примерно половина респондентов этого возраста (53%) отметила ухудшение качества жизни", - говорится в сообщении.