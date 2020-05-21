В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 2,95 тысячи

ТАШКЕНТ, 21 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 11 и достигло 2,95 тысячи, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев выросло до 2939, 13 пациентов скончались, 2372 выздоровели.
"По состоянию на 21 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2950", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных 11 новых случаев пять выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, шесть – у находящихся в карантине. В среду всего было зафиксировано 84 новых случаев COVID-19, во вторник – 64, в понедельник - 38.
По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 565 пациента с коронавирусом, в том числе, пятеро в тяжелом состоянии.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф