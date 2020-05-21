В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 2,95 тысячи

"По состоянию на 21 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2950", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных 11 новых случаев пять выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, шесть – у находящихся в карантине. В среду всего было зафиксировано 84 новых случаев COVID-19, во вторник – 64, в понедельник - 38.