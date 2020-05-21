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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T08:11
https://ria.ru/20200521/1571763342.html
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 2,95 тысячи
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570205289_0:0:999:562_1036x0_80_0_0_9338e6001f9f40ec95ff01471541561e.jpg
РИА Новости

В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 2,95 тысячи

08:11 21.05.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 21 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 11 и достигло 2,95 тысячи, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В среду число зарегистрированных случаев выросло до 2939, 13 пациентов скончались, 2372 выздоровели.
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"По состоянию на 21 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2950", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Из подтвержденных 11 новых случаев пять выявлено у граждан, прибывших из-за рубежа, шесть – у находящихся в карантине. В среду всего было зафиксировано 84 новых случаев COVID-19, во вторник – 64, в понедельник - 38.

По данным ведомства, сейчас на лечении находятся 565 пациента с коронавирусом, в том числе, пятеро в тяжелом состоянии.
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Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса.
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