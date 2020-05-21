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2020-05-21T08:08
https://ria.ru/20200521/1571763278.html
Россияне в четверг вернутся на родину из Индии и Шри-Ланки
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РИА Новости

Россияне в четверг вернутся на родину из Индии и Шри-Ланки

08:08 21.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вывозные рейсы с гражданами России из Индии и Шри-Ланки планируются в четверг, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы Тривандрум (Индия) — Калькутта (Индия) — Екатеринбург — Москва и Коломбо (Шри-Ланка) — Москва.
Пассажирский самолет в небе
Вчера, 17:19Распространение нового коронавируса
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Вчера, 14:22Распространение нового коронавируса
Вывозной рейс из Афин в Москву запланировали на 21 мая
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МоскваКоломбоШри-ЛанкаШереметьево (аэропорт)ИндияВ мире
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