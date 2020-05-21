В Хакасии суд приостановил работу из-за коронавируса у судьи

"Суд (Абазинский) закрыт, судья заболела коронавирусом, заразилась не на работе, в быту. Сейчас здание находится на санитарной обработке. Дела будут рассматриваться в Таштыпском городском суде", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что так же с ограничениями работает суд в Усть-Абакане, то есть работают сотрудники, не контактирующие с заболевшим.