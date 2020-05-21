В Хакасии суд приостановил работу из-за коронавируса у судьи

КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Абазинский городской суд в Хакасии приостановил работу из-за выявленного заражения одного из судей коронавирусом, на это время дела будут рассматриваться в другом суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе Верховного суда Хакасии.
"Суд (Абазинский) закрыт, судья заболела коронавирусом, заразилась не на работе, в быту. Сейчас здание находится на санитарной обработке. Дела будут рассматриваться в Таштыпском городском суде", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что так же с ограничениями работает суд в Усть-Абакане, то есть работают сотрудники, не контактирующие с заболевшим.
По данным властей Хакасии, с начала пандемии в республике зарегистрировано 724 случая COVID-19.
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