В Таиланде за сутки выявили три новых случая COVID-19

БАНГКОК, 21 мая – РИА Новости. В Таиланде в четверг были выявлены три новых случая заражения коронавирусом, смертей от инфекции за прошедшие сутки зарегистрировано не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрированы три случая заражения. За прошедшие сутки снова не зарегистрировано смертей от инфекции", - сказал он.
"Новые пациенты – двое граждан Таиланда и один иностранный гражданин. Первый пациент, 72-летний житель Бангкока, страдающий от хронических заболеваний – диабета и рака легких, заразился либо при посещении больницы, либо в парикмахерской, которую он посетил после больницы. У больного развился сильный кашель, поднялась температура", - сообщил Висануйотхин.
"Второй новый пациент, также в Бангкоке – гражданин Германии 42 лет, заразившийся, скорее всего, в провинции Чайяпхум на северо-востоке страны во время посещения родственников жены, гражданки Таиланда. Один из родственников во время его визита болел с симптомами простудного заболевания, однако не обращался к врачу. Также, пациент посетил супермаркет в местном торговом центре, где также мог заразиться", - сказал пресс-секретарь. Он сообщил, что у гражданина Германии болезнь проходит пока без симптомов.
"Он сам обратился к врачам по возвращении в Бангкок, его тест на коронавирус оказался положительным. Третья пациентка – гражданка Таиланда 25 лет, находившаяся на государственном карантине после возвращения вывозным авиарейсом с Филиппин. У нее также не наблюдается симптомов", – рассказал Висануйотхин.
Пресс-секретарь также назвал общие статистические показатели на 21 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3037 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему 56 человек, полностью выздоровевших – 2897 человек, в больницах на лечении находятся 84 человека.
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