В Таиланде за сутки выявили три новых случая COVID-19

"Он сам обратился к врачам по возвращении в Бангкок, его тест на коронавирус оказался положительным. Третья пациентка – гражданка Таиланда 25 лет, находившаяся на государственном карантине после возвращения вывозным авиарейсом с Филиппин. У нее также не наблюдается симптомов", – рассказал Висануйотхин.