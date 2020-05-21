СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19

НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Следователи СК организовали проверку по обращению медработников городской больницы №3 Рубцовска в Алтайском крае, которые пожаловались на неполную выплату стимулирующих надбавок за работу с больными с коронавирусом, сообщает СУСК по региону.
В четверг замглавы следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Александр Жеребцов провел онлайн-прием граждан по видеосвязи. В частности, к нему обратились сотрудники младшего медперсонала горбольницы №3 Рубцовска, где развернут один из шести госпиталей края для больных с коронавирусной инфекцией.
"Целью для обращения в следственный орган стало обстоятельство неполной выплаты компенсационных денежных средств за период работы госпиталя. Сотрудники с самого первого дня находятся в стенах медучреждения, оказывая помощь больным новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале проходят лечение более 40 пациентов", - говорится в сообщении.
Жеребцов принял решение о незамедлительном начале процессуальной проверки по обращению медицинских работников.
"Следователи намерены выяснить обстоятельства, при которых три человека не полностью получили положенные выплаты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в управлении.
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