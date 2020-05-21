СК проверит обращение алтайских медиков о неполных выплатах по COVID-19

В четверг замглавы следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Александр Жеребцов провел онлайн-прием граждан по видеосвязи. В частности, к нему обратились сотрудники младшего медперсонала горбольницы №3 Рубцовска, где развернут один из шести госпиталей края для больных с коронавирусной инфекцией.