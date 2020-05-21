В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 5,6 тысячи и составляет 112 359, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Накануне сообщалось о 106 750 заболевших, днем ранее – о 101 139.
По данным ведомства, лечение в стране проходят 63 624 человек. Выздоровели после коронавируса 45 299 человек (3 002 за сутки), умерли 3 435 человек (132 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 39 297 случаев заражения (2 161 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 13 191 заболевших (743 за сутки). На третье место вышел Гуджарат, самый западный штат Индии, 12 537 случаев (397 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят. Также продлен комендантский час, действующий с 7.00 до 19.00.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 316 тысяч человек.
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