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Культура
2020-05-21T07:34
https://ria.ru/20200521/1571762767.html
Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции
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РИА Новости

Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции

07:34 21.05.2020
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© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Вид на гору Уайна-Пикчу и руины древнего города Мачу-Пикчу. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министерство культуры Перу попросило приостановить продажу семи предметов, представляющих культурную ценность, на аукционе во Франции, следует из сообщения на официальном сайте ведомства.
Речь идет о предметах текстиля, вазах и элементах декора, относящихся к доиспанской эпохе. Как отмечает министерство, все семь объектов являются национальным достоянием республики. Продажа ценностей должна была состояться 29 июня.
"В рамках миссии предотвращать возможную незаконную торговлю нашим культурным наследием за пределами нашей страны министерство культуры подало ... прошение … с целью воспрепятствовать незаконной продаже данных объектов и инициировать процесс их возвращения на территорию (нашей - ред.) страны", - говорится в сообщении минкульта.
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