Перу просит приостановить продажу культурных ценностей страны во Франции

Речь идет о предметах текстиля, вазах и элементах декора, относящихся к доиспанской эпохе. Как отмечает министерство, все семь объектов являются национальным достоянием республики. Продажа ценностей должна была состояться 29 июня.
"В рамках миссии предотвращать возможную незаконную торговлю нашим культурным наследием за пределами нашей страны министерство культуры подало ... прошение … с целью воспрепятствовать незаконной продаже данных объектов и инициировать процесс их возвращения на территорию (нашей - ред.) страны", - говорится в сообщении минкульта.
21 августа 2019, 17:15КультураВ Перу археологи обнаружили барельеф древнейшей цивилизации Америки