В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек

"На 21 мая 2020 года по республике зарегистрировано 43 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба. По его словам, среди новых зараженных - четверо медработников. Выздоровели 19 пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1313 человек, из которых 270 медработников. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 919 пациентов. На обсервации по всей республике находятся 1902 человека.