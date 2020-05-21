Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T07:24
https://ria.ru/20200521/1571762614.html
В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек

07:24 21.05.2020
455
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 21 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило 1300, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 21 мая 2020 года по республике зарегистрировано 43 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба. По его словам, среди новых зараженных - четверо медработников. Выздоровели 19 пациентов.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1313 человек, из которых 270 медработников. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 919 пациентов. На обсервации по всей республике находятся 1902 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
07:17Распространение нового коронавируса
В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
110000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Арбуз
Агроном объяснила, какие фрукты покупать рано
Врач в госпитале Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В ВОЗ сообщили о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки
Знак биологической опасности в клинике Волгоградского медицинского университета
Названа категория людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Медики
Вирусолог считает, что пик эпидемии коронавируса в России пройден
Здание Государственной думы РФ
В ГД оценили проект отказа от контрсанкций при закупке дефицитных товаров
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
Врач скорой медицинской помощи
Глава района Адыгеи ушел в отставку
Столы для соблюдения социальной дистанции в ресторане в Оушен-Сити, штат Мэриленд
В американском кафе придумали столы для соблюдения дистанции
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
В Индии выявили более 5600 случаев COVID-19 за сутки
Врач в коридоре Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
В России за сутки коронавирус выявили у 8849 человек
ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России
ВВС США опубликовали видео вылета самолета с аппаратами ИВЛ для России
Вид на залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро
В Бразилии выявили почти 20 тысяч новых случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:28МИД раскритиковал попытки оправдать выход из Договора по открытому небу
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
Лента новостейМолния