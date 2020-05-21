В Киргизии число заразившихся коронавирусом превысило 1300 человек

БИШКЕК, 21 мая - РИА Новости. Число случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило 1300, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 21 мая 2020 года по республике зарегистрировано 43 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба. По его словам, среди новых зараженных - четверо медработников. Выздоровели 19 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1313 человек, из которых 270 медработников. Погибли 14 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 919 пациентов. На обсервации по всей республике находятся 1902 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.