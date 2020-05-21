В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию

"Уже полтора месяца в Москве действуют временные ограничения. В этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу. Центры занятости населения работают в дистанционном формате, жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей", - отметила Ракова.