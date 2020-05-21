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2020-05-21T07:19
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В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию
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РИА Новости

В Москве более 40 тысяч безработных получают доплату к пособию

07:19 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКремлевская набережная в Москве
Кремлевская набережная в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кремлевская набережная в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 40 тысяч обратившихся за помощью москвичей, потерявших работу, получают установленную мэром Москвы Сергеем Собяниным доплату к пособию, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ранее по поручению градоначальника в Москве была введена региональная компенсационная выплата для тех, кто недавно потерял работу из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Вместе с федеральным пособием по безработице размер компенсации составляет 19 500 рублей.
"Уже полтора месяца в Москве действуют временные ограничения. В этот непростой период город со своей стороны старается помогать жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и потерявшим работу. Центры занятости населения работают в дистанционном формате, жителям доступны базы вакансий, курсы переквалификации, а также возможность оформления повышенного пособия по безработице. Такое пособие сегодня получают уже более 40,5 тысячи москвичей", - отметила Ракова.
По её словам, всего в Москве на сегодняшний день насчитывается порядка 128 тысяч безработных, вставших на учет.
Для удобства горожан на портале mos.ru была реализована возможность подачи заявки на признание граждан безработным www.mos.ru/city/projects/rabota/. Также для получения статуса безработного можно подать заявку на сайте Центра занятости населения "Моя работа", выбрав услугу "Оформление пособия по безработице и поиск работы".
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Анастасия РаковаМоскваОбщество
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