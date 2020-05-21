В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 745, скончались 57 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 797 новых случаях заболевания и 83 скончавшихся за сутки.
С начала эпидемии в стране выявлены 176 752 случая заражения коронавирусом нового типа, 8147 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 158 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 929), Северном Рейне-Вестфалии (36 912) и Баден-Вюртемберге (34 175). В Берлине зафиксированы 6555 случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.