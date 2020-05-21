В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19

Накануне сообщалось о 797 новых случаях заболевания и 83 скончавшихся за сутки.

С начала эпидемии в стране выявлены 176 752 случая заражения коронавирусом нового типа, 8147 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 158 тысяч заразившихся вылечились.