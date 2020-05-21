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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T07:17
https://ria.ru/20200521/1571762554.html
В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570003559_0:178:3010:1871_1036x0_80_0_0_5b161101263b75c89eb914efac272712.jpg
РИА Новости

В Германии выявили 745 новых случаев COVID-19

07:17 21.05.2020
2174
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
© Robert Michael
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 745, скончались 57 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Накануне сообщалось о 797 новых случаях заболевания и 83 скончавшихся за сутки.
С начала эпидемии в стране выявлены 176 752 случая заражения коронавирусом нового типа, 8147 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 158 тысяч заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 929), Северном Рейне-Вестфалии (36 912) и Баден-Вюртемберге (34 175). В Берлине зафиксированы 6555 случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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