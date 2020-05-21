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Распространение нового коронавируса
2020-05-21T07:15
https://ria.ru/20200521/1571762525.html
В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19
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РИА Новости

В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19

07:15 21.05.2020
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© АГН "Москва"Медицинский работник
Медицинский работник
© АГН "Москва"
Медицинский работник. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 мая – РИА Новости. Биробиджанский роддом в Еврейской автономной области закрыли на двухнедельный карантин после того, как поступившая туда роженица не сообщила о своем заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил журналистам главный врач областной больницы, в состав которой входит роддом, Филипп Рябко.
"Биробиджанский роддом закрыт на двухнедельный карантин. Все новые пациентки будут госпитализированы в отделение гинекологии, роды и плановые операции будут проходить там же. Позавчера в роддом поступила пациентка, которая скрыла от медперсонала факт, что заражена COVID-19. С 14 до 19 часов она находилась в отдельной палате", - сказал Рябко.
По его словам, о диагнозе пациентки стало известно в ходе обмена информацией с территориальным управлением Роспотребнадзора. Сразу после этого женщину перевезли в коронавирусный стационар на базе инфекционной больницы, где для рожениц есть специальные боксы с отдельным входом, автономным электроснабжением, подачей кислорода и всем необходимым для пребывания новорождённого.
Рябко уточнил, что роды прошли без осложнений, мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.
"Несмотря на то что в родильном доме женщина провела всего несколько часов, необходимо убедиться, что она не заразила других пациенток и медперсонал. Именно поэтому учреждение закрыто на карантин. Решение о его снятии или продлении будет принимать главный санитарный врач ЕАО", - сказал главный врач.
По данным правительства региона, в области в настоящее время выявлено 262 случая коронавируса, два человека умерли, 126 вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)БиробиджанЕврейская автономная областьПроисшествия
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