В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19

"Биробиджанский роддом закрыт на двухнедельный карантин. Все новые пациентки будут госпитализированы в отделение гинекологии, роды и плановые операции будут проходить там же. Позавчера в роддом поступила пациентка, которая скрыла от медперсонала факт, что заражена COVID-19. С 14 до 19 часов она находилась в отдельной палате", - сказал Рябко.

"Несмотря на то что в родильном доме женщина провела всего несколько часов, необходимо убедиться, что она не заразила других пациенток и медперсонал. Именно поэтому учреждение закрыто на карантин. Решение о его снятии или продлении будет принимать главный санитарный врач ЕАО", - сказал главный врач.