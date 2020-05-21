В ЕАО роддом закрыли на карантин после того, как роженица скрыла COVID-19

ХАБАРОВСК, 21 мая – РИА Новости. Биробиджанский роддом в Еврейской автономной области закрыли на двухнедельный карантин после того, как поступившая туда роженица не сообщила о своем заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил журналистам главный врач областной больницы, в состав которой входит роддом, Филипп Рябко.
"Биробиджанский роддом закрыт на двухнедельный карантин. Все новые пациентки будут госпитализированы в отделение гинекологии, роды и плановые операции будут проходить там же. Позавчера в роддом поступила пациентка, которая скрыла от медперсонала факт, что заражена COVID-19. С 14 до 19 часов она находилась в отдельной палате", - сказал Рябко.
По его словам, о диагнозе пациентки стало известно в ходе обмена информацией с территориальным управлением Роспотребнадзора. Сразу после этого женщину перевезли в коронавирусный стационар на базе инфекционной больницы, где для рожениц есть специальные боксы с отдельным входом, автономным электроснабжением, подачей кислорода и всем необходимым для пребывания новорождённого.
Рябко уточнил, что роды прошли без осложнений, мать и ребёнок чувствуют себя хорошо.
"Несмотря на то что в родильном доме женщина провела всего несколько часов, необходимо убедиться, что она не заразила других пациенток и медперсонал. Именно поэтому учреждение закрыто на карантин. Решение о его снятии или продлении будет принимать главный санитарный врач ЕАО", - сказал главный врач.
По данным правительства региона, в области в настоящее время выявлено 262 случая коронавируса, два человека умерли, 126 вылечились.
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