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2020-05-21T07:39
https://ria.ru/20200521/1571762463.html
В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису
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РИА Новости

В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису

07:11 21.05.2020 (обновлено: 07:39 21.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд Сбербанка . Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Финансовое положение и долговая нагрузка крупнейших российских компаний в настоящее время существенно лучше, чем в кризисы 2008 и 2014 годов, заявил в интервью РИА Новости вице-президента Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов Алексей Гренков.
"Исторически большинство крупнейших российских компаний является экспортерами, потому сегодня их текущее финансовое положение, в первую очередь, определяется мировыми ценами на сырье. При этом мы отмечаем, что в отличие от предыдущих кризисов, крупнейшие российские корпорации, в основной массе, подошли ... в лучшей финансовой форме", - говорит Гренков.
"На мой взгляд, их финансовое положение и финансовая подушка сейчас существенно лучше того, что было в 2008 и 2014 годах. Предыдущие сложные экономические ситуации не прошли даром, и, за редким исключением, долговая нагрузка наших клиентов оказалась ниже, чем в прежние кризисные годы", - добавил Гренков.
Вице-президент Сбербанка отметил, что всё же у некоторых компаний какие-то проблемы есть и будут появляться, поскольку не все успели подготовиться. Так, представители всех отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, уже обратились в банк за той или иной формой поддержки или реструктуризацией.
"Но это нельзя назвать массовой тенденцией - нужно понимать, что в ряде отраслей обратилось только несколько компанией, в других отраслях клиенты и вовсе говорят, что сами хорошо справляются", - пояснил он.
По словам Гренкова, компании, по-прежнему, привлекают финансирование, в том числе в валюте. Однако, подчеркнул вице-президент Сбербанка, темпы привлечения нового финансирования ниже, чем до кризиса. При этом банк, по-прежнему, ожидает рост кредитного портфеля крупнейших клиентов, но это будут сравнительно небольшие темпы.
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