В Сбербанке оценили готовность крупнейших российских компаний к кризису

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Финансовое положение и долговая нагрузка крупнейших российских компаний в настоящее время существенно лучше, чем в кризисы 2008 и 2014 годов, заявил в интервью РИА Новости вице-президента Финансовое положение и долговая нагрузка крупнейших российских компаний в настоящее время существенно лучше, чем в кризисы 2008 и 2014 годов, заявил в интервью РИА Новости вице-президента Сбербанка , директор департамента ключевых клиентов Алексей Гренков.

"Исторически большинство крупнейших российских компаний является экспортерами, потому сегодня их текущее финансовое положение, в первую очередь, определяется мировыми ценами на сырье. При этом мы отмечаем, что в отличие от предыдущих кризисов, крупнейшие российские корпорации, в основной массе, подошли ... в лучшей финансовой форме", - говорит Гренков.

"На мой взгляд, их финансовое положение и финансовая подушка сейчас существенно лучше того, что было в 2008 и 2014 годах. Предыдущие сложные экономические ситуации не прошли даром, и, за редким исключением, долговая нагрузка наших клиентов оказалась ниже, чем в прежние кризисные годы", - добавил Гренков.

Вице-президент Сбербанка отметил, что всё же у некоторых компаний какие-то проблемы есть и будут появляться, поскольку не все успели подготовиться. Так, представители всех отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, уже обратились в банк за той или иной формой поддержки или реструктуризацией.

"Но это нельзя назвать массовой тенденцией - нужно понимать, что в ряде отраслей обратилось только несколько компанией, в других отраслях клиенты и вовсе говорят, что сами хорошо справляются", - пояснил он.