COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов

"ПАО "Компания "Сухой" совместно с организациями кооперации предпринимают все возможные усилия, направленные на минимизацию последствий, вызванных форс-мажорными обстоятельствами", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он напомнил, что в 2020 году запланирована поставка установочной партии самолетов, а в дальнейшем предусматривается существенное увеличение объемов их поставки.