COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первая партия истребителей пятого поколения Су-57 должна быть передана Вооруженным силам в 2020 году несмотря на форс-мажорную ситуацию из-за COVID-19, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"ПАО "Компания "Сухой" совместно с организациями кооперации предпринимают все возможные усилия, направленные на минимизацию последствий, вызванных форс-мажорными обстоятельствами", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что в 2020 году запланирована поставка установочной партии самолетов, а в дальнейшем предусматривается существенное увеличение объемов их поставки.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета. Позднее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что массовые поставки Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году.