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Новое оружие России
2020-05-21T11:11
https://ria.ru/20200521/1571762415.html
COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/44/1558384401_0:31:1404:821_1036x0_80_0_0_2bfb2c9bd8294d8b32699d606644dd6e.jpg
РИА Новости

COVID-19 не должен помешать поставке Су-57 в войска, сообщил Юрий Борисов

07:08 21.05.2020 (обновлено: 11:11 21.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 выполняют демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Первая партия истребителей пятого поколения Су-57 должна быть передана Вооруженным силам в 2020 году несмотря на форс-мажорную ситуацию из-за COVID-19, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"ПАО "Компания "Сухой" совместно с организациями кооперации предпринимают все возможные усилия, направленные на минимизацию последствий, вызванных форс-мажорными обстоятельствами", - сказал Борисов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он напомнил, что в 2020 году запланирована поставка установочной партии самолетов, а в дальнейшем предусматривается существенное увеличение объемов их поставки.
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название Т-50) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
3 мая, 20:21
"Значительно превосходит". СМИ из Китая назвало лидера "боя" F-22 и Су-57
Контракт на поставку ВКС РФ 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.
Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета. Позднее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что массовые поставки Су-57 в ВКС России начнутся в 2020 году.
Читайте полный текст интервью Юрия Борисова >>
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
31 марта, 03:33Новое оружие России
Конструктор рассказал об уникальности применяемого Су-57 вооружения
18310011
Обсудить 1
Новое оружие РоссииСу-57Юрий Борисов (вице-премьер)Воздушно-космические силы РоссииТ-50РостехЮрий СлюсарьСергей ЧемезовБезопасность
Популярные комментарии
Уж такой замечательный, что все покупатели отказались от него.
21 мая, 09:32
Свобода Слова
1130004
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