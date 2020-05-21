В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек

КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Забайкалье за сутки выросло на 38 и достигло 684, сообщается на сайте правительства региона.
В среду сообщалось о 646 зараженных коронавирусом в регионе.
"По данным регионального оперативного штаба, на 21 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 684 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из числа заболевших 103 ребенка. Врачи вылечили 301 человека, летальных случаев семь", - говорится в сообщении.
Заболевания зарегистрированы в столице региона Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском и Шелопугинском районах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.