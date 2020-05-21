В Забайкалье число заболевших COVID-19 выросло до 684 человек

"По данным регионального оперативного штаба, на 21 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 684 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из числа заболевших 103 ребенка. Врачи вылечили 301 человека, летальных случаев семь", - говорится в сообщении.