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2020-05-21T08:33
https://ria.ru/20200521/1571762271.html
В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков
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РИА Новости

В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков

07:03 21.05.2020 (обновлено: 08:33 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне" больницы
Врачи в желтой зоне больницы
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Врачи в "желтой зоне" больницы . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 мая — РИА Новости. Во всех обсерваторах Бурятии усилили охрану после инцидента с нападением пациентов на медиков в поселке Сотниково, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
Ранее недовольные условиями размещения пациенты напали на персонал и гоняли по лесу медсестер Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. О случившемся проинформировали полицию, сотрудники которой дистанционно составили протокол.​ Вечером 18 мая скорая увезла недовольных пациентов в другой обсерватор.
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По данным Минздрава, после завершения изоляции для всех участников инцидента определят меру ответственности в рамках законодательства.
Ведомство совместно с МВД подготовило алгоритм взаимодействия при возникновении подобных инцидентов.
"Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД", — рассказал собеседник агентства.
По последним данным, общее количество инфицированных в республике достигло 1090 человек, из них 444 выписались, шестеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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mdmiguel dios
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