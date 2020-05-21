В Бурятии усилили охрану в обсерваторах после нападения на медиков

КРАСНОЯРСК, 21 мая — РИА Новости. Во всех обсерваторах Во всех обсерваторах Бурятии усилили охрану после инцидента с нападением пациентов на медиков в поселке Сотниково, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

Ранее недовольные условиями размещения пациенты напали на персонал и гоняли по лесу медсестер Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор. О случившемся проинформировали полицию, сотрудники которой дистанционно составили протокол.​ Вечером 18 мая скорая увезла недовольных пациентов в другой обсерватор.

По данным Минздрава, после завершения изоляции для всех участников инцидента определят меру ответственности в рамках законодательства.

Ведомство совместно с МВД подготовило алгоритм взаимодействия при возникновении подобных инцидентов.

"Во всех обсерваторах установлены кнопки тревожной сигнализации. Группа быстрого реагирования будет прибывать на место по вызову медперсонала. В обсерваторах дополнительно к службам охраны медицинских организаций охрану порядка осуществляют сотрудники МВД", — рассказал собеседник агентства.

По последним данным, общее количество инфицированных в республике достигло 1090 человек, из них 444 выписались, шестеро скончались.