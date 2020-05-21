В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19

Коновалов отметил, что за сутки в регионе выздоровели 26 человек, а общее число вылечившихся составляет 352. Сейчас лечение в Хакасии получают 362 человека, у 24 из них заболевание протекает в тяжелой форме, пациентов на искусственной вентиляции легких нет.