В Хакасии выявили 29 новых случаев COVID-19

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Хакасии за сутки выросло на 29 и достигло 724, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
"За сутки в республике выявлено 29 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией... Всего в регионе зафиксировано 724 случая заражения COVID-19", - написал глава республики в Instagram.
Коновалов отметил, что за сутки в регионе выздоровели 26 человек, а общее число вылечившихся составляет 352. Сейчас лечение в Хакасии получают 362 человека, у 24 из них заболевание протекает в тяжелой форме, пациентов на искусственной вентиляции легких нет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.