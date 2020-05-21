Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина

В СМИ попала информация о том, что несмотря на действующий в стране режим чрезвычайной ситуации, когда власти призвали население проявить сознательность и сократить контакты на 70-80%, прокурор Курокава дважды ходил в гости к знакомому журналисту. Так как в Японии несоблюдение призывов властей к самоизоляции не сопряжено со штрафами и взысканиями, поведение прокурора, несмотря на общественное осуждение, не является прямым нарушением закона. В отличие от второго обстоятельства этих встреч с друзьями: в гостях блюститель закона играл в маджонг на деньги. В Японии азартные игры находятся под запретом.