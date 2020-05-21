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2020-05-21T06:47
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Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина
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РИА Новости

Глава прокуратуры Токио хочет уйти в отставку после нарушения карантина

06:47 21.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
ТОКИО, 21 мая – РИА Новости. Глава токийской прокуратуры Хирому Курокава намерен уйти в отставку из-за разгоревшегося в последние дни скандала, сообщил телеканал NHK.
Согласно сведениям телеканала, Курокава сообщил об этом желании своему окружению. Затем министр юстиции Японии Масако Мори заявила агентству Киодо о том, что решение о судьбе Курокавы будет принято до конца дня, и пообещала, что решение "будет жестким".
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В СМИ попала информация о том, что несмотря на действующий в стране режим чрезвычайной ситуации, когда власти призвали население проявить сознательность и сократить контакты на 70-80%, прокурор Курокава дважды ходил в гости к знакомому журналисту. Так как в Японии несоблюдение призывов властей к самоизоляции не сопряжено со штрафами и взысканиями, поведение прокурора, несмотря на общественное осуждение, не является прямым нарушением закона. В отличие от второго обстоятельства этих встреч с друзьями: в гостях блюститель закона играл в маджонг на деньги. В Японии азартные игры находятся под запретом.
Инцидент случился на фоне обсуждений в парламенте поправок к закону о прокуратуре. Одним из положений, на котором сфокусировала внимание оппозиция, стало продление пенсионного возраста. По мнению оппозиционных партий, эта поправка была внесена специально под удобного для правительства Курокаву, которого прочили на должность главного прокурора.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЯпонияТокиоВ мире
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