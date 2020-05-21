В Бурятии полностью потушили лесные пожары

КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Лесоохрана и пожарные-десантники потушили возгорание площадью 115 гектаров в Еравнинском районе Бурятии, таким образом, на утро четверга в Бурятии ликвидированы все лесные пожары, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
По данным РАХЛ, на тушении работали 24 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовали 4 единицы лесопожарной техники.
"Общая площадь (потушенного пожара), пройденная огнем, составляет 115 гектаров, 100 из которых на площади, не покрытой лесом. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Лесной пожар ликвидирован. На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
В Бурятии действует особый противопожарный режим.
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