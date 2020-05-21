В Бурятии полностью потушили лесные пожары

По данным РАХЛ, на тушении работали 24 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Задействовали 4 единицы лесопожарной техники.

"Общая площадь (потушенного пожара), пройденная огнем, составляет 115 гектаров, 100 из которых на площади, не покрытой лесом. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. Лесной пожар ликвидирован. На утро 21 мая лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано", - говорится в сообщении.