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2020-05-21T06:38
https://ria.ru/20200521/1571762075.html
В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз
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РИА Новости

В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз

06:38 21.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудница автосалона
Сотрудница автосалона
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудница автосалона. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские банки в апреле выдали всего 15,8 тысячи автокредитов на 11,6 миллиарда рублей, что меньше прошлогодних количества и объема выданных кредитов в 5 раз, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
При этом по сравнению с мартом число выданных автокредитов сократилось в 4,8 раза, а объем выдач - в 5,4 раза.
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По данным компании, за апрель в месячном выражении значительно снизилась средняя сумма кредита на автомобиль - на 11%, до 734,1 тысячи рублей. В апреле прошлого года показатель был всего на 1,4 тысячи рублей меньше.
"Снижение объемов автокредитования явилось следствием введенных карантинных мер, в числе которых была приостановка работы многих предприятий, в том числе автосалонов и автосервисов. В результате спрос на автомобили резко сократился", - пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.
Он прогнозирует, что в мае ситуация принципиально не изменится, и динамика объема автокредитования, скорее всего, сохранит свой тренд. "Рассматривая объем автокредитования на горизонте до конца текущего года, можно с высокой долей уверенности говорить о том, что этот вид кредитования будет одним из немногих, которые покажут отрицательную динамику по итогам года – снижение объема выдачи год к году может превысить 20%", - ожидает Лагуткин.
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