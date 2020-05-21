В России выдачи автокредитов в апреле упали в пять раз

"Снижение объемов автокредитования явилось следствием введенных карантинных мер, в числе которых была приостановка работы многих предприятий, в том числе автосалонов и автосервисов. В результате спрос на автомобили резко сократился", - пояснил гендиректор компании Олег Лагуткин.

Он прогнозирует, что в мае ситуация принципиально не изменится, и динамика объема автокредитования, скорее всего, сохранит свой тренд. "Рассматривая объем автокредитования на горизонте до конца текущего года, можно с высокой долей уверенности говорить о том, что этот вид кредитования будет одним из немногих, которые покажут отрицательную динамику по итогам года – снижение объема выдачи год к году может превысить 20%", - ожидает Лагуткин.