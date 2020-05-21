В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы

Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. На место происшествия следственно-оперативная группа вылетала на вертолете.