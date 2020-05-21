В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел двух мужчин с огнестрельными ранениями головы, сообщается на сайте СК РФ по республике Саха.
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. На место происшествия следственно-оперативная группа вылетала на вертолете.
Установлено, что трое жителей города Мирного приехали сюда на охоту с ружьями. Третий мужчина пояснил, что накануне между погибшими произошла ссора, а сам он отправился спать. Проснувшись, мужчина обнаружил тела, причем у одного были "признаки суицида". Очевидец сразу заявил в правоохранительные органы.
"В тот же день следователем СКР возбуждено уголовное дело об убийстве", - говорится в сообщении.