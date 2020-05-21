Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-21T07:37
https://ria.ru/20200521/1571762043.html
В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы
https://cdn24.img.ria.ru/images/147371/49/1473714938_0:44:3074:1773_1036x0_80_0_0_c8f8fc182e57318251bb8c0c9adbc824.jpg
РИА Новости

В Якутии обнаружили тела двух мужчин с огнестрельными ранениями головы

06:34 21.05.2020 (обновлено: 07:37 21.05.2020)
17941
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета (СК) РФ
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел двух мужчин с огнестрельными ранениями головы, сообщается на сайте СК РФ по республике Саха.
Отмечается, что утром 20 мая поступило сообщение о том, что на базе Ботуобинской экспедиции в районе русла реки Иркюкей нашли тела двух мужчин 57 и 40 лет с огнестрельными ранениями. На место происшествия следственно-оперативная группа вылетала на вертолете.
Установлено, что трое жителей города Мирного приехали сюда на охоту с ружьями. Третий мужчина пояснил, что накануне между погибшими произошла ссора, а сам он отправился спать. Проснувшись, мужчина обнаружил тела, причем у одного были "признаки суицида". Очевидец сразу заявил в правоохранительные органы.
"В тот же день следователем СКР возбуждено уголовное дело об убийстве", - говорится в сообщении.
Самый современный полицейский участок - отдел полиции №9 УМВД России по Владивостоку на острове Русском. Кабинет начальника со стеклянной стеной
2 марта, 07:54
В Хабаровске нашли тело полицейского с огнестрельным ранением
0455186
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Следственный комитет России (СК РФ)МирныйПроисшествия
Рекомендуем
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла на совместную видеоконференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 18 мая 2020
Германию только что снова победили и принудили к выплате сотен миллиардов
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
"Худшее впереди": назван новый эпицентр пандемии COVID-19
Вокалист группы Little Big Илья Прусикин
Группа Little Big сообщила о новом достижении
Путин назвал сроки проведения ЕГЭ и отложил военный призыв для поступающих
Путин назвал сроки начала проведения ЕГЭ
Кремлевская набережная и Московский Кремль
Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
В палате пациента
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев рассказал о "самой омерзительной" новости дня
Посетительница в отделении пенсионного фонда РФ в Пятигорске
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
Раковая клетка в организме человека
Ученые обнаружили главную причину неизлечимости рака
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Эксперт объяснил значение освобождения "Северного потока" от директивы ЕС
Диск с заданиями Единого государственного экзамена
Названы даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Танк Т-72
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72
Прохожие в центре Москвы
Москва находится в начале фазы стабилизации по COVID-19, заявили в ВОЗ
Яблоко и сантиметр в холодильнике
Сбросивший 25 килограммов за полгода мужчина раскрыл секрет похудения
Автомобиль Toyota Camry
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:22МИД напомнил о претензиях России к США в рамках Договора об открытом небе
20:21Во Франции от коронавируса за сутки умерли 83 человека
20:20Трамп допустил заключение соглашения по контролю над вооружениями
20:13Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
20:11Власти Югры ограничили въезд в три населенных пункта из-за COVID-19
20:11Сенат США утвердил Рэтклиффа директором национальной разведки
20:09Постпред прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
19:56ООН обеспокоена эрозией режима контроля за вооружениями
19:52В Ираке выявили 153 новых случая коронавируса за сутки
19:51ЦИК возобновил подготовку к голосованию по поправкам
19:47В Москве утвердили стандарт обслуживания в МФЦ
19:45Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу
19:43В Москве обяжут использовать маски на железнодорожных вокзалах
19:42Трамп заявил, что Россия не придерживается Договора по открытому небу
19:40В Дагестане начали проверку после жалоб медиков на неполученные доплаты
19:40Глава дипломатии ЕС осудил угрозы Ирана в адрес Израиля
19:38РПЦ организовала более 100 служб добровольцев для помощи нуждающимся
19:38В Москве разрешат работу каршеринга с 25 мая
19:38Дежурные группы в детских садах в Москве продолжат работать летом
19:35РЖД могу переориентировать экспорт ряда грузов на восток
Лента новостейМолния