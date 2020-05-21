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2020-05-21T07:13
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Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью
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РИА Новости

Красноярский губернатор просит признать СМИ пострадавшей отраслью

06:32 21.05.2020 (обновлено: 07:13 21.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© РИА Новости / Илья Питалев
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина рассмотреть возможность включения СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, сообщается в письме главы региона на имя премьера, распространенном пресс-службой краевого правительства.
"Прошу вас рассмотреть возможность включения деятельности средств массовой информации в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте письма.
Также в письме приводится информация, что в СМИ критически снизились объемы рекламы – на более чем 70%. Это в свою очередь грозит прекращением деятельности редакций и ухудшению информационного обеспечения жителей, ограничению возможности для власти использовать традиционные каналы коммуникации.
Ранее Общероссийский народный фронт предложил включить региональные и местные СМИ в число наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики и распространить на них соответствующие меры господдержки.
Губернатор края и заксобрание региона являются учредителями газеты "Наш Красноярский край". Кроме того, краевое агентство печати и массовых коммуникаций осуществляет полномочия учредителя "Дирекции краевых телепрограмм".
Компании, попавшие в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, получают первоочередную адресную поддержку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииМихаил МишустинАлександр УссКрасноярский крайЭкономика
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