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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-21T06:15
https://ria.ru/20200521/1571761893.html
Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины
https://cdn21.img.ria.ru/images/100548/09/1005480967_0:0:1024:576_1036x0_80_0_0_f027bd6aa51b3b64fb32b29d002a64bd.jpg
РИА Новости

Mastercard разрешит сотрудникам работать из дома до появления вакцины

06:15 21.05.2020
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© Flickr / Håkan Dahlström Платежная карта MasterCard
Платежная карта MasterCard
© Flickr / Håkan Dahlström
Платежная карта MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, разрешит своим сотрудникам работать из дома до тех пор, пока не появится вакцина от коронавируса, сообщил агентству Рейтер главный специалист компании Майкл Фраккаро.
"Мы ожидаем, что в ближайшие недели и месяцы большое число сотрудников продолжат работать из дома... У нас все нормально в этом плане. Мы поддерживаем этот выбор", – отметил Фраккаро.
По его словам, около 90% сотрудников Mastercard в настоящее время находятся на удаленной работе.
"Как только будет проводиться надлежащее тестирование, и появится вакцина, а люди почувствуют себя комфортно, чтобы вернуться, тогда мы сможем увидеть больше (сотрудников в офисах – ред.)", - подчеркнул Фраккаро.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 мая, 12:49Распространение нового коронавируса
Facebook разрешит сотрудникам работать из дома до конца года
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19MasterCard, Inc.В мире
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