Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи

И.о. главы рязанского Росприроднадзора подозревается в браконьерстве Cотрудники министерства природопользования и экологии Рязанской области в ходе рейда задержали браконьеров, в числе которых оказался исполняющий обязанности руководителя управления Росприроднадзора по региону Алексей Григорьев.