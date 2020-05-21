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2020-05-21T06:00
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Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи
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РИА Новости

Сахалинский губернатор обратился в суд с заявлением об отставке мэра Охи

06:00 21.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая – РИА Новости. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий главы Охинского района Сергея Гусева, сообщает в четверг правительство региона.
"Валерий Лимаренко выразил недоверие главе Охинского района. Губернатор направил в районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий Сергея Гусева", - говорится в распространенном пресс-релизе.
По информации властей региона, в правительство Сахалинской области регулярно поступают претензии от жителей Охинского района к мэру города.
"Охинцы указывают на неграмотные управленческие решения, неисполнение социальных программ, ухудшение экологической ситуации в районе, отток населения из перспективного нефтедобывающего района", - подчеркивается в сообщении.
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Кроме этого, прокуратура Сахалинской области установила факт нарушения законодательства о противодействии коррупции. Сергей Гусев утаил сведения о принадлежащем ему недвижимом имуществе, а также несколько счетов с крупными денежными суммами, говорится в сообщении правительства..
В сообщении приводятся данные по итогам первого квартала 2020 года — исполнение ключевых показателей эффективности Сергея Гусева составляет всего 25%. Результаты социологического исследования ВЦИОМ показали, что более половины жителей Охинского района недовольны деятельностью мэра: они отмечают неудовлетворительное состояние дорог, муниципального транспорта, ЖКХ, невыполнение адресной инвестиционной программы по строительству социально значимых объектов.
"Целый комплекс нарушений и недовольство жителей Охинского района стал причиной для обращения губернатора в суд", - отмечается в пресс-релизе.
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Сергей Гусев (мэр Охи)Валерий ЛимаренкоСахалинОбщество
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