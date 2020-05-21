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2020-05-21T13:04
https://ria.ru/20200521/1571761705.html
ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения
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РИА Новости

ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения

05:45 21.05.2020 (обновлено: 13:04 21.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Старый Арбат в Москве
Прохожие на улице Старый Арбат в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Создание Единого федерального регистра населения позволит быстро оказывать россиянам адресную материальную и социальную поддержку без предоставления ими каких-либо подтверждающих документов, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС), которая станет оператором этого ресурса.
Госдума сегодня рассмотрит в третьем чтении законопроект о Едином федеральном информационном регистре. Этот ресурс позволит связать между собой данные, которые уже используют различные госорганы. В регистре будут храниться основные сведения о человеке: имя, дата и место рождения, пол, а также различные идентификаторы, по которым можно будет обращаться за конкретными сведениями в другие системы.
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Поставщики данных для регистра — ФНС, Пенсионный фонд, органы образования, занятости, МВД и другие — будут отвечать за сбор, обработку, хранение и защиту данных. Законопроект строго ограничивает перечень организаций, которым предоставят доступ к данным, и цели получения сведений. А обмениваться информацией будет возможно в госсистеме межведомственного взаимодействия.
"Гражданам не придется повторно передавать одну и ту же информацию в различные органы и предъявлять лишние документы. Государство повысит качество прогнозов для долгосрочного развития страны, регионов, сможет получать актуальную статистику и предоставлять меры поддержки конкретным группам лиц, семьям и гражданам", — пояснили в ФНС.
Там отметили, что в регистре не будет никаких медицинских и биометрических данных, штрих-кодов, телефонов, налогов, имущества, штрафов или же каких-то описаний свойств личности. При этом любой человек сможет обратиться к регистру через портал государственных услуг и проверить сведения о себе.
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Госдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
Популярные комментарии
Разве функция налоговой помогать людям.бред😂😂😂😂
21 мая, 06:59
РРРеалист России
6160117
Исключительно ради оказания помощи населению...
21 мая, 06:47
ppet.g6
11501017
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