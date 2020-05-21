ФНС объяснила, зачем в России создается Единый регистр населения

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Создание Единого федерального регистра населения позволит быстро оказывать россиянам адресную материальную и социальную поддержку без предоставления ими каких-либо подтверждающих документов, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе ( Создание Единого федерального регистра населения позволит быстро оказывать россиянам адресную материальную и социальную поддержку без предоставления ими каких-либо подтверждающих документов, рассказали РИА Новости в Федеральной налоговой службе ( ФНС ), которая станет оператором этого ресурса.

Госдума сегодня рассмотрит в третьем чтении законопроект о Едином федеральном информационном регистре. Этот ресурс позволит связать между собой данные, которые уже используют различные госорганы. В регистре будут храниться основные сведения о человеке: имя, дата и место рождения, пол, а также различные идентификаторы, по которым можно будет обращаться за конкретными сведениями в другие системы.

Поставщики данных для регистра — ФНС, Пенсионный фонд, органы образования, занятости, МВД и другие — будут отвечать за сбор, обработку, хранение и защиту данных. Законопроект строго ограничивает перечень организаций, которым предоставят доступ к данным, и цели получения сведений. А обмениваться информацией будет возможно в госсистеме межведомственного взаимодействия.

"Гражданам не придется повторно передавать одну и ту же информацию в различные органы и предъявлять лишние документы. Государство повысит качество прогнозов для долгосрочного развития страны, регионов, сможет получать актуальную статистику и предоставлять меры поддержки конкретным группам лиц, семьям и гражданам", — пояснили в ФНС.