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2020-05-21T08:49
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Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву
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РИА Новости

Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву

05:38 21.05.2020 (обновлено: 08:49 21.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКремлевская набережная и Московский Кремль
Кремлевская набережная и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Российская газета".

"Только во вторник наступит нормальная погода для конца мая — температура будет выше плюс 20 градусов", — рассказал синоптик.

По словам специалиста, в ближайшие дни на всей европейской территории страны сохранится холодная погода с аномалией в шесть градусов ниже нормы.
Вильфанд отмечает, что тенденция к небольшому повышению температуры будет наблюдаться в воскресенье. В этот день воздух в Москве прогреется максимум до 16 градусов выше нуля.
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"Даже в понедельник, 25 мая, хоть и давление подрастет, и циклон, который принес холода, уйдет, еще будет прохладно", — предупредил эксперт.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный. В Москве и Подмосковье первый месяц лета может оказаться теплее нормы: температура окружающего воздуха ожидается в промежутке плюс 20-25 градусов днем и плюс 10-15 градусов по ночам.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
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Вильфанд: COVID-19 пока не сказался на качестве прогнозов погоды
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РоссияЛюдмила ПаршинаПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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