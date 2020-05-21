Гидрометцентр назвал сроки возвращения тепла в Москву

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. До конца этой недели рассчитывать на возвращение теплой погоды в центральные регионы России не стоит, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет "Российская газета".
"Только во вторник наступит нормальная погода для конца мая — температура будет выше плюс 20 градусов", — рассказал синоптик.
По словам специалиста, в ближайшие дни на всей европейской территории страны сохранится холодная погода с аномалией в шесть градусов ниже нормы.
Вильфанд отмечает, что тенденция к небольшому повышению температуры будет наблюдаться в воскресенье. В этот день воздух в Москве прогреется максимум до 16 градусов выше нуля.
"Даже в понедельник, 25 мая, хоть и давление подрастет, и циклон, который принес холода, уйдет, еще будет прохладно", — предупредил эксперт.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный. В Москве и Подмосковье первый месяц лета может оказаться теплее нормы: температура окружающего воздуха ожидается в промежутке плюс 20-25 градусов днем и плюс 10-15 градусов по ночам.