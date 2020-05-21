Росстат: жители Арктической зоны обеспечивают десятую часть ВВП России

"Суровые условия сформировали особый тип людей — "северяне". Они инициативны, работоспособны и привыкли во всем полагаться на себя. С населением всего 1,5% от всей России Арктическая зона дает почти десятую часть ВВП страны", - рассказали в медиаофисе.