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2020-05-21T05:29
https://ria.ru/20200521/1571761544.html
Исследование показало изменение длительности рабочего дня на "удаленке"
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РИА Новости

Исследование показало изменение длительности рабочего дня на "удаленке"

05:29 21.05.2020
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© Depositphotos / AlexShadyukМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером
© Depositphotos / AlexShadyuk
Мужчина за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня на "удаленке" выросла почти у трети компаний в России, больше половины работодателей планируют вернуть сотрудников в офис после пандемии, части компаний перейти на "удаленку" помешала сфера деятельности, показало исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".
Согласно исследованию, более половины компаний (52%), которые перешли на удаленную работу, оценивают такой формат нейтрально – переход стал необходим им, чтобы выжить. Около четверти (23%) отзываются об "удаленной" работе положительно. По их мнению, эффективность работы выросла, а расходы на офис сократились. Еще четверть (25%) компаний недовольна режимом – эффективность работы и коммуникация внутри компании сильно упали.
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Более половины работодателей (54%) планируют вернуть всех сотрудников в офис, как только это станет возможным. Полностью остаться в дистанционном режиме хотят 16%, еще по 15% планируют оставить на "удаленке" некоторые отделы или предложить сотрудникам чередовать работу в офисе с дистанционной.
Как показало исследование, больше половины компаний, перешедших на "удаленку", (51%) отметили, что продолжительность рабочего дня в них не изменилась, около трети (29%) отметили увеличение рабочих часов, а пятая часть (20%) сказали, что рабочий день сократился.
Большинство компаний (81%), которые во время пандемии продолжили работать в обычном режиме, сделали это из-за сферы своей деятельности, 12% отметили "другие" причины, 10% заявили, что у них нет возможности обеспечить сотрудников нужным оборудованием, 6% рассказали о сложности за контролем эффективности работы.
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Исследование проводилось во всех округах РФ в мае 2020 года среди представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов, которые перевели сотрудников на "удаленку". Последний вопрос задавался представителям тех компаний, которые работают в обычном режиме во время карантина.
В исследовании приняли участие более 1 тысячи представителей российских компаний из всех регионов страны. Почти треть (30%) отметили, что с началом карантина их компании смогли перейти на дистанционный режим работы, 26% продолжили работать в обычном режиме, а 23% на время пандемии приостановили деятельность.
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