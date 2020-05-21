Исследование показало изменение длительности рабочего дня на "удаленке"

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Продолжительность рабочего дня на "удаленке" выросла почти у трети компаний в Продолжительность рабочего дня на "удаленке" выросла почти у трети компаний в России , больше половины работодателей планируют вернуть сотрудников в офис после пандемии, части компаний перейти на "удаленку" помешала сфера деятельности, показало исследование сервиса для поиска работы и подбора персонала " Работа.ру ".

Согласно исследованию, более половины компаний (52%), которые перешли на удаленную работу, оценивают такой формат нейтрально – переход стал необходим им, чтобы выжить. Около четверти (23%) отзываются об "удаленной" работе положительно. По их мнению, эффективность работы выросла, а расходы на офис сократились. Еще четверть (25%) компаний недовольна режимом – эффективность работы и коммуникация внутри компании сильно упали.

Более половины работодателей (54%) планируют вернуть всех сотрудников в офис, как только это станет возможным. Полностью остаться в дистанционном режиме хотят 16%, еще по 15% планируют оставить на "удаленке" некоторые отделы или предложить сотрудникам чередовать работу в офисе с дистанционной.

Как показало исследование, больше половины компаний, перешедших на "удаленку", (51%) отметили, что продолжительность рабочего дня в них не изменилась, около трети (29%) отметили увеличение рабочих часов, а пятая часть (20%) сказали, что рабочий день сократился.

Большинство компаний (81%), которые во время пандемии продолжили работать в обычном режиме, сделали это из-за сферы своей деятельности, 12% отметили "другие" причины, 10% заявили, что у них нет возможности обеспечить сотрудников нужным оборудованием, 6% рассказали о сложности за контролем эффективности работы.

Исследование проводилось во всех округах РФ в мае 2020 года среди представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов, которые перевели сотрудников на "удаленку". Последний вопрос задавался представителям тех компаний, которые работают в обычном режиме во время карантина.