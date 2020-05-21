Данные части пользователей YouDo временно оказались в доступе в Сети

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Данные около 2 тысяч пользователей Данные около 2 тысяч пользователей российского онлайн-сервиса по поиску исполнителей для решения бытовых и бизнес-задач YouDo в апреле временно оказались в свободном доступе в сети, компания уже устранила проблему, сообщил РИА Новости основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.

По его словам, эксперты компании в начале апреля обнаружили в сети сервер Elasticsearch, через который можно было получить неавторизированный доступ к базе данных пользователей YouDo.

"Он был обнаружен нами в начале апреля и просуществовал менее одного дня после оповещения владельцев. В базе были записи о примерно 2 тысячах пользователей сервиса, включающие фамилию и имя, телефон, e-mail, стоимость и суть заказа, а также тип банковской карты и URL-страницы заказа на сайте", - рассказал Оганесян.

"Сейчас самое плохое, что может случиться с пользователями, чьи данные присутствовали в базе - попадание в спам-листы. В то время, когда база была открыта и пополнялась свежими данными, существовала опасность использования ее для рассылки фишинговых писем, нацеленных на получение доступа в личный кабинет на YouDo", - добавил он.