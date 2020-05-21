В Бурятии число больных COVID-19 достигло 1090 человек

КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. За сутки в Бурятии выявили еще 48 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии общее количество инфицированных достигло 1090 человек, сообщается на сайте правительства республики.
"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов (3.00 мск) 21 мая зарегистрировано 1090 (+48) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 643. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 444 человека, умерло 6 человек. Проходит лечение в стационарах 461 больной, на амбулаторном лечении, в пансионате 179 пациентов", - говорится в сообщении.
Власти уточнили, что среди заболевших 54 ребенка – их состояние удовлетворительное. В реанимации находится 17 взрослых, подключены к ИВЛ три пациента, в том числе двое старше 65 лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заболевания, умерли более 318 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.