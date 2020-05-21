В Бурятии число больных COVID-19 достигло 1090 человек

"По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8.00 часов (3.00 мск) 21 мая зарегистрировано 1090 (+48) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По Улан-Удэ – 643. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 444 человека, умерло 6 человек. Проходит лечение в стационарах 461 больной, на амбулаторном лечении, в пансионате 179 пациентов", - говорится в сообщении.